Mandag ble det kjent at italienske UniCredit har kjøpt seg opp til 21 prosent i tyske Commerzbank, og samtidig søkt hos Den europeiske sentralbanken (ESB) om å få kjøpe seg opp til 29,9 prosent.

TYSK MISNØYE: Med UniCredit, som ledes av Andrea Orcel. Foto: Bloomberg

Financial Times var blant flere internasjonale medier som hevdet at kjøpet kan bli startskuddet for et fiendtlig oppkjøp, og reaksjonene fra tysk hold har vært sterke. Blant kritikerne er forbundskansler Olaf Scholz, som ifølge Reuters mandag uttalte at «uvennlige angrep, fiendtlige oppkjøp ikke er bra for banker, og at det er grunnen til at den tyske regjeringen har posisjonert seg klart i denne retningen.»

Regjeringen eier 12 prosent av Commerzbank, etter at den spyttet inn 18,2 milliarder euro for å redde banken under finanskrisen i 2008.

Frykter for 27.000 jobber

Flere fagforeningstopper er også svært kritiske til en eventuell UniCredit-overtakelse, deriblant Stefan Wittmann. Han er høyt oppe i fagforeningen Verdi, og sitter i Commerzbank-styret.

– Om et fiendtlig oppkjøp er uunngåelig, tror vi to tredjedeler av jobbene vil forsvinne, og at det kommer en ny, betydelig nedskjæring i antallet filialer. Særlig vil vi se at UniCredit ikke er interessert i alle Commerzbanks kunder, men fokuserer på de tilsynelatende beste kundene – nemlig de rike kundene, sier han til CNBC.

Commerzbank hadde ved inngangen til august over 41.300 ansatte, og Wittmann frykter dermed at 27-28.000 jobber er i fare.

– Svært spent stemning

Kilder med kjennskap til saken hevder overfor kanalen at Wittmann og resten av Commerzbank-styret etter planen skal møtes denne uken for å diskutere UniCredit-situasjonen.

– Stemningen i banken er for øyeblikket svært spent. Mandagens melding overrasket oss, sier Wittmann og beskriver den som en «180-graders vending i løpet av 48 timer.»

– UniCredit-sjefen Andrea Orcel sa sist fredag at han ønsket et vennlig oppkjøp under enighet med alle interessenter og politikere. Og i går kom altså hans fiendtlige oppkjøpsforsøk. Det henger ikke sammen, fortsetter fagforeningstoppen.