De tre nøkkelindeksene på Wall Street steg forsiktig fra start tirsdag. I kveldstimene norsk tid er New-York børsen i grønt.

Ved 21-tiden ser de ledende indeksene slik ut:

Industritunge Dow Jones stiger forsiktig 0,1 prosent til 42.152,81, teknologiindeksen Nasdaq er opp 0,5 prosent til 18.061,27, og samleindeksen S&P 500 stiger 0,2 prosent til 5.728,15.

Rally på Kina-pakke

Både Dow Jones og S&P 500 noterte seg for sluttrekorder mandag, og er altså i rute til å gjøre det samme i dagens handel. For førstnevnte er 42.234,99 ny intradag all-time high, mens den for sistnevnte er 5.733,57.

Blant enkeltaksjer merker vi oss Alibaba som stiger nær 8 prosent og PDD Holdings som stiger nær 12 prosent, etter at kinesiske myndigheter tidligere tirsdag lanserte en enorm stimulansepakke for å få fart på en økonomi som sliter med veksten.

Microsoft fortsetter ned over 1 prosent etter at aksjen mandag ble gjenstand for en sjelden nedgradering fra D.A. Davidson-analytiker Gil Luria. Han hevder at Microsoft er i ferd med å bli forbikjørt av konkurrentene Google og Amazon i AI-kappløpet. Googles morselskap Alphabet stiger 0,5 prosent, mens Amazon har snudd og faller 0,6 prosent.

Sjefstrateg advarer

Blant positive Dow-komponenter finner vi en annen AI-konkurrent, Salesforce, som stiger 1,78 prosent.

Den omtalte Kina-pakken løfter også oljeprisene, og frontkontrakten for både Brent og WTI er opp tirsdag. Chevron trekker opp tidligere i handelsdagen, men er nå opp 0,1 prosent.

Global sjefstrateg Quincy Krosby i LPL Financial advarer om at volatiliteten i markedet vil øke etter at den største jubelen etter Federal Reserves dobbelkutt i forrige uke har lagt seg.

– Gitt hvordan prisingen har krøpet noe høyere i kjølvannet av Fed, vil markedet være svært sensitivt til enhver indikasjon på at økonomien bremser mer opp, sier hun til CNBC.