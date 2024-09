Oppgang på Wall Street: Betalingsgigant falt over 5 prosent etter søksmål

Den gode stemningen på Wall Street fortsatte på tirsdag etter at de toneangivende indeksene steg fra handelsstart. Nasdaq-indeksen ble dagens klare vinner ved børsslutt.

Ved stengetid endte industritunge Dow Jones i 42.208,41 etter en oppgang på 0,2 prosent. Samleindeksen S&P 500 endte opp 0,3 prosent til 5.733,03, mens teknologiselskapenes indeks Nasdaq steg 0,6 prosent til 18.074,52.



Både Dow Jones og S&P 500 noterte seg for sluttrekorder mandag, men nådde ikke opp på ny tirsdag. For førstnevnte er 42.234,99 ny intradag all-time high, mens den for sistnevnte er 5.733,57.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten står i 3,73 prosent, mens «fryktindeksen» VIX faller 2,6 prosent til 15,48.

Blant Magnificent 7-aksjene var det Nvidia som stakk av med seieren, med en oppgang på nesten fire prosent.

Søksmål mot betalingsgigant

Blant enkeltaksjer utpeker Visa seg tirsdag, som falt over 5 prosent etter nyheten om at amerikanske myndigheter innleder sak mot selskapet.

Det amerikanske justisdepartementet anklager Visa for å ha monopolisert markedet for betalingskort, som har medført milliarder av dollar i ekstra kostander for amerikanske forbrukere og selskaper.

Ifølge det amerikanske justisdepartementet går 60 prosent av debet-transaksjonene i USA via Visas nettverk.

Kina-pakke ga opptur i aksjemarkedet

Tirsdag lanserte kinesiske myndigheter en enorm stimulansepakke for å få i gang bolig og eiendomsmarkedet og få fart på en økonomi som sliter med veksten. Pakken ble en lang smørbrødliste med tiltak, som lavere boliglånsrente, lettelser i bankenes kapitalkrav og likviditetsstøtte til aksjemarkedet.

– Dette er en av de sterkere stimulansepakkene vi har sett fra Kina den seneste tiden, og den er spesielt rettet inn mot å få i gang byggeaktiviteten. Dette gjøres for å demme opp om nedgangen som har vært i etterspørselen etter boliger, sier Sjøvold i SpareBank 1 Markets.



Kina har et mål om årlig BNP-vekst på fem prosent. Kinas sentralbanksjef, Pan Gonsheng, uttalte at stimulansepakken er «et grep som blir innført for å støtte opp om en stabil vekst og bidra til et moderat oppsving i prisene», skriver Financial Times.

Pakken sendte CSI 300-indeksen i Kina opp over fire prosent til det som ble den beste intradagen siden juli 2020.

Av kinesiske enkeltaksjer notert på New-York børsen merker vi oss Alibaba som steg nær 8 prosent, PDD Holdings som spratt opp over 11 prosent og JD.com som steg hele 14 prosent. Kinesiske bilprodusenter som Nio og Li Auto steg begge over 11 prosent.

Oljeprisen hentet seg inn igjen

Mandag falt oljeprisen brått etter et angrep i Beirut i Libanon, som understreket at konflikten i Midtøsten er spisser seg til etter forrige ukes personsøker-angrep i Libanon.

Den omtalte Kina-pakken løfter oljeprisene tirsdag, og frontkontrakten for både Brent og WTI er opp tirsdag. Ett fat nordsjøolje handles til 75,06 dollar, mens ett fat WTI-olje handles til 71,54 dollar tirsdag.

Chevron trekker opp tidligere i handelsdagen, men falt marginale 0,1 prosent.