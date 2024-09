Commerzbank utnevner ny konsernsjef

Mandag ble det kjent at italienske UniCredit har kjøpt seg opp til 21 prosent i tyske Commerzbank, og samtidig søkt hos Den europeiske sentralbanken (ESB) om å få kjøpe seg opp til 29,9 prosent.

Dagen etter kunngjør Commerzbank at Bettina Orlopp skal erstatte den avtroppende administrerende direktøren, Manfred Knof, etter at sistnevnte varslet tidlig i september at han ikke ville søke om en andre periode i stillingen.

I en melding skriver Commerzbank at Orlopp har fått en kontrakt på fem år og at overleveringen skal skje i nær fremtid. Orlopp, som er avtroppende finansdirektør, har jobbet i Commerzbank siden 2014 og vært medlem av bankens hovedstyre siden 2017.

– Vi har en effektiv strategi, men det er betydelige utfordringer foran oss, sier Orlopp, under bankens årlige strategioppdatering tirsdag.



– Sammen med alle våre nøkkelpartnere vil vi navigere oss gjennom utfordringene foran oss, med suksess, fortsetter Orlopp.

Banken kunngjorde også at amerikaneren Michael Kotzbauer, som har jobbet i Commerzbank siden 1990, har fått jobben som visekonsernsjef på en femårskontrakt, skriver Bloomberg.

Orlopp og Kotzbauer har samtidig blitt utnevnt til henholdsvis leder og nestleder for hovedstyret i banken.

Les også Frykter brutale kutt Stemningen skal være svært spent i Commerzbank etter at italienske UniCredit har kjøpt seg kraftig opp. Styrets ansatterepresentant frykter at over 27.000 jobber er i fare.

Olaf Scholz motsetter seg Commerzbank-kjøp Etter melding om at UniCredit tar nok en bit av tyske Commerzbank ser den tyske Scholz-regjeringen rødt.

Europeiske bankaksjer tryner Elendige PMI-målinger og politisk motstand mot verdiskapende oppkjøp bidro til å senke flere av Europas største banker med 2-5 prosent.

– Svært spent stemning

Til tross for flere endringer i toppledelsen fremgikk det ingenting om hvordan ledelsen eller bankens styre forholder seg til gårsdagens nyhet om UniCredit sin opptrapping.

Kilder med kjennskap til saken hevder overfor CNBC at fagforeningstoppen Stefan Wittmann og resten av Commerzbank-styret etter planen skal møtes denne uken for å diskutere UniCredit-situasjonen.

– Stemningen i banken er for øyeblikket svært spent. Mandagens melding overrasket oss, sier Wittmann og beskriver den som en «180-graders vending i løpet av 48 timer.»



Regjeringen eier 12 prosent av Commerzbank, etter at den spyttet inn 18,2 milliarder euro for å redde banken under finanskrisen i 2008

Financial Times var blant flere internasjonale medier som hevdet at kjøpet kan bli startskuddet for et fiendtlig oppkjøp, og reaksjonene fra tysk hold har vært sterke.

Blant kritikerne er forbundskansler Olaf Scholz, som ifølge Reuters mandag uttalte at «uvennlige angrep, fiendtlige oppkjøp ikke er bra for banker, og at det er grunnen til at den tyske regjeringen har posisjonert seg klart i denne retningen.»