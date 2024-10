Under arbeidet med listen over Norges 400 rikeste forsøker vi så langt det lar seg gjøre å kontakte personene selv for å drøfte anslaget vi har kommet frem til for formuene deres.

Det er store variasjoner i dialogen. Mange applauderer initiativet, noen slenger på røret, mens andre sitter klare med kalkulator, regneark og argumenter for hvorfor de bør justeres opp eller ned.

Disse samtalene er for å sikre kvalitet, og selvsagt off the record. Her kan du likevel lese noen anonymiserte sitater som er for gode til ikke å deles.