Shanghai-børsen klatrer videre – Tokyo stiger kraftig

De kinesiske børsene klatrer videre oppover. Det skjer etter at sentralbanken natt til tirsdag la frem en gigantpakke med pengepolitiske lettelser, og natt til onsdag kuttet renten.

Shanghai Composite er opp 0,64 prosent, mens CSI 300-indeksen styrkes 0,71 prosent. Hang Seng i Hongkong legger på seg 2,32 prosent, og er nå på det høyeste nivået siden mai.

Onsdag kveld melder Bloomberg at Kina også vurderer å tilføre de største statlige bankene 1 billion yuan, tilsvarende 142 milliarder dollar. Det vil være første gang siden finanskrisen i 2008 at Beijing tilfører sine største banker kapital, ifølge TDN Direkt.

Det poengteres ifølge nyhetsbyrået at de seks største statlige bankene har kapitalnivåer som langt overstiger kravene, og at formålet derfor trolig er å be bankene om å ta mer kredittrisiko.

I Japan styrkes Nikkei 2,45 prosent, mens den bredere Topix-indeksen klatrer 1,92 prosent, da Bank of Japan la frem referatet fra sitt juli-møte.

Ellers i Asia er Kospi i Sør-Korea opp 2,02 prosent, Nifty 50 i India stiger 0,13 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,84 prosent. Straits Times i Singapore klatrer 0,44 prosent.