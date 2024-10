I løpet av forrige uke falt DNBs portefølje med anbefalte aksjer 1,2 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk ned 0,2 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 13,7 prosent hittil i år.

Best gikk det med Yara, Protector Forsikring og Veidekke som gikk opp henholdsvis 4,0 prosent, 0,7 prosent og 0,3 prosent. Verst gikk det med Subsea 7 som falt 9,7 prosent, etterfulgt av Aker BP og Bonheur som begge gikk ned 2,2 prosent.

Satser på Norwegian

Denne uken velger DNB-strateg Paul Harper å vrake Bonhur til fordel for Norwegian. Siden Bonheur ble tatt inn i porteføljen 15. juli har den lagt på seg 1,1 prosent.

Strategen understreker at de månedlige oppdateringene fra Norwegian har vist en forbedring i driftsresultatet, samtidig som han forventer positive estimatrevisjoner etter den siste tids fall i oljeprisen. Begge forholdene styrker troverdigheten til investeringscaset.

Lavere oljepris

I løpet av det siste året har oljeprisen falt fra godt over 90 dollar fatet til nærmere 70 dollar, og i samme periode har Norwegian-aksjen steget nærmere 50 prosent

«Norwegian får en fordel av dette fallet fordi selskapet er storforbruker av oljeprodukter», sa Harper til Finansavisen i slutten av forrige uke.

Trafikkvekst

I begynnelsen av september meldte Norwegian at flyselskapet hadde fraktet 2,4 millioner passasjerer i august.

«Jeg er glad for at vi fortsatte den positive trenden fra juli til august. Vi hadde en betydelig økning i kapasitet, samtidig som vi forbedret både kabinfaktoren og yielden fra august 2023», uttalte konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian i forbindelse med at tallene ble lagt frem.