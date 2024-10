Det er omtrent flatt på Oslo Børs tirsdag formiddag.

Like før kl. 11 står hovedindeksen i 1.415,52, ned 0,05 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,3 milliarder kroner.

I rødt

Nel faller 7,19 prosent til 4,63 kroner etter kansellering av den potensielle storavtalen med Hy Stor Energy som ble inngått i april.

– Aksjen burde falle tosifret, men aksjonærbasen i Nel oppfører seg litt uforutsigbart, sier SpareBank 1 Markets-analytiker Thomas Dowling Næss.

Citi-analytiker Vivek Midha skriver i en oppdatering at termineringen ikke vil påvirke Nels ordrebok, men at det skape bekymringer om hvor god dekningsgraden i ordreboken vil være for 2025, da selskapet allerede har begrenset dekning i 2024.

Fredag ble aksjen nedgradert til selg av SEB, med et kursmål på 4 kroner.

– 2025 ser ikke bra ut, sa analytiker Anders Rosenlund til Finansavisen da.

Arribatec Group ble mandagens børstaper med et stup på 48 prosent. Selskapet meldte etter børsslutt fredag at det har behov for en finansiell restrukturering etter svakere utvikling enn ventet.

Tirsdag fortsetter nedturen, og aksjen svekkes ytterligere 6,47 prosent til 1,30 kroner.

Selvaag Bolig solgte 116 boliger for 801 millioner kroner i tredje kvartal. Salget har ifølge Selvaag-sjef Sverre Molvik roet seg etter sommeren, men han spår at det vil ta seg opp igjen i 2025.

Selvaag Bolig-aksjen faller 1,56 prosent til 34,80 kroner.

Opptur

Blant tungvekterne stiger Kongsberg Gruppen 2,33 prosent til 1.056,00 kroner, mens Yara er opp 0,84 prosent til 336,90 kroner. Oppdrettsaksjene Mowi og SalMar styrkes henholdsvis 1,34 prosent til 192,30 kroner og 1,36 prosent til 561,00 kroner.

Høyt på vinnerlisten finner vi Thor Medical, som styrkes 11,45 prosent til 1,69 kroner.

Mandag kveld kom det en melding om at North Energy har solgt 2 millioner aksjer i selskapet, og nå dermed er under flaggegrensen på 5 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er tirsdag morgen ned 1,91 prosent til 70,38 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 2,00 prosent til 66,81 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 71,30 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Israelske styrker startet natt til tirsdag en bakkeinvasjon i Libanon.

Equinor faller 0,71 prosent til 264,80 kroner, mens Aker BP svekkes 0,44 prosent til 225,20 kroner. Vår Energi er ned 0,70 prosent til 32,47 kroner.