EU-politikere kritiserer Tyskland

Europeiske politikere og økonomer er svært kritiske til den tyske regjeringen for å motsette seg et oppkjøp av Commerzbank av den italienske banken UniCredit. De mener at Tysklands proteksjonistiske holdning går imot EU-prinsippene, skriver Financial Times.

– Bankkonsolidering over landegrensene bør ikke sees som et politisk spørsmål, men som et teknisk spørsmål, sier Yannis Stournaras, sentralbanksjef i Hellas.

– Det spiller ingen rolle om det er en tysk eller italiensk bank. Det som betyr noe er at det er en sterk europeisk bank, legger han til.



FÅR KRITIKK: Den tyske regjeringen og kansler Olaf Scholz ble overrumplet da UniCredit økte andelen sin fra 9 til 21 prosent på kort tid i september, noe som gjorde at den tyske regjeringen motsatte seg oppkjøpet. Foto: Bloomberg

Skeptiske tyskere

Tysklands kansler Olaf Scholz gikk ut mot UniCredits oppkjøpsforsøk, etter at italiernerne økte eierandelen i Commerzbank fra 9 til 21 prosent. I tillegg til kansleren har også finansminister Christian Lindner og lederen for Tyslands største opposisjonsparti CDU, Friedrich Merz, også motsatt en eventuell italiensk overtagelse av Commerzbank.

Dette har gjort at tyskerne nå får kjeft fra økonomer og politikere som mener Tysklands motstand står i kontrast til deres arbeid for en felles kapitalmarkedsunion og banksektorkonsolidering.

Greske Stournaras understreket at Europas banksektor er svekket av nasjonal fragmentering, og at amerikanske banker presterer bedre takket være større markeder og integrasjon. Han mener Europa trenger bankkjemper som kan konkurrere med USA.



Mens en italiensk minister kaller Tysklands holdning «hyklersk» og viste til italienernes godkjenningen av Lufthansas oppkjøp av det italienske flyselskapet Ita Airways.

Draghi vil ha flere fusjoner

Det har i tillegg skapt ekstra frustrasjon i Brüssel ettersom kommentarene til Scholz kom kun noen få dager etter at tidligere ESB-president Mario Draghi publiserte en rapport hvor han etterlyste mer kapitalmarkedsintegrasjon og fusjoner for å skape mer robuste selskaper, skriver FT.

EU-kommisjonen har ennå ikke tatt en offisiell stilling, men påpekte at restriksjoner kun er tillatt hvis de er proporsjonale og basert på legitime interesser.