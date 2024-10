Havnestreik tynger USA-børsen

I USA begynte den store havnestreiken, og resultatet kan bli alvorlige problemer for bedrifter som avhenger av importerte varer, deler og materialer. Mer enn 45.000 ansatte ved nesten 40 havner legger ned arbeidet. Frykt for en langvarig stans bidro til at S&P 500, Dow Jones og Nasdaq 100 ved firetiden var ned med 0,8-1,8 prosent.

Ford Motor har allerede fått mye juling på børsen, men tirsdag ettermiddag var aksjen opp med nesten 1 prosent. Goldman Sachs oppgraderte den fra «nøytral» til «kjøp» og viste til selskapets sterke programvare- og servicevirksomhet, samt høy etterspørsel etter Fords Super Duty-biler. Sistnevnte er noen beist på opptil 3,6 tonn og er beregnet til kommersielt bruk.

Newmont, verdens største gullgruveselskap, var en større vinner i S&P 500-indeksen. Sektoren har lenge vært uglesett, men analytikerne som dekker aksjen har nå i snitt en kjøpsanbefaling på den. Den mest optimistiske opererer faktisk med et kursmål på 80 dollar, noe som gir en oppside på 45 prosent. Tirsdagens opptur ble på nesten 2 prosent.

En gladnyhet i Europas finansmarked var at eurosonens årlige konsumprisvekst sank til 1,8 prosent i september. Inflasjonen var dermed 0,1 prosentpoeng lavere enn ventet og for første gang siden juni 2021 mindre enn ESBs inflasjonsmål på 2,0 prosent. Riktig nok var kjerneinflasjonen 2,7 prosent, men også det var 0,1 prosentpoeng lavere enn konsensusestimatet.

På den negative siden skyldes utviklingen delvis at bremsene er på i den europeiske industrien. HCOBs endelige måling for forholdene i sektoren (PMI) sank i forrige måned til 45 – noe som indikerer raskt fallende etterspørsel og aktivitet. Indeksen var årets hittil laveste.

De fleste europeiske børsindeksene var uansett noe ned tirsdag. Det tyske kjemikaliekonsernet Covestro var et lyspunkt, med en kursoppgang på nesten 4 prosent. Abu Dhabis statlige oljeselskap Adnoc har avtalt å kjøpe selskapet for 14,7 milliarder euro.