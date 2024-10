Bred nedgang på Wall Street: Fryktindeksen hoppet etter opptrapping i midtøsten

På tirsdag stengte New York-børsen i rødt over hele linjen med Nasdaq-indeksen ned 1,51 prosent til 17.914,70 poeng, mens Dow Jones falt 0,43 prosent til 42.146,82 poeng. S&P 500 stengte ned 0,93 prosent til 5.708,69 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten var på 3,74 prosent ved stengetid mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, skøt opp 14,29 prosent etter meldinger om konflikter i midtøsten.

Energi- og forsvarsaksjer motstrøms

I kjølevannet etter opptrappingen i midtøsten finner vi følger oljeaksjen Exxon Mobil oljeprisen opp 2,20 prosent til 119,80. Oljeprisen stiger markant på meldinger om krigshandlinger i midtøsten. Etter at angrepet tilsynelatende er over er oljeprisen styrket med 3,07 prosent til 70,34 dollar fatet.

En annen sektor som er å finne i pluss i dag er forsvarsaksjer, hvor vi kan finne selskaper som Northop Grumman og Lockheed Martin. Indeksen for forsvarsaksjer stiger 0,7 prosent tirsdag

Streik i USA

Tidligere tirsdag gikk 25.000 +ansatte ved 36 havner ut i streik. Dette har ført til at flere havner må stenges for første gang siden 1977. Dette kommer med stor sannsynlighet til å bli problematisk for både den amerikanske økonomien og verdenshandelen som en helhet. De aktuelle havnene håndterer en fjerdedel av USAs internasjonale handel, verdt 3000 milliarder dollar i året, ifølge tall fra The Conference Board.

Kontraktsforhandlingene har pågått over flere måneder og det har vært store uenigheter om lønn og automasjon, kunne United States Maritime Alliance (USMX), som representerer arbeidsgiverne opplyse om.

Apple

Barclays er ute med en oppdatering hvor analytikerne skriver at Apple kan ha kuttet sine ordre hos en leverandør av iPhone 16 med rundt tre millioner enheter for desemberkvartalet. Ifølge CNBC gjentar Barclays sin undervekt-anbefaling på Apple.

Aksjen er ned 2,91 prosent til 226,21 dollar.

Optimistene i Nordea

Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen mener makrotallene fra USA tyder på at amerikansk økonomi greier seg helt fint. I en ny rapport konkluderer de med at aksjemarkedet sannsynligvis vil fortsette den sterke utviklingen, også utenfor de store teknologiselskapene.

– Nå er det også vekst i inntjening utenfor de store teknologiselskapene. Fremover er det ventet en enda bredere og mer balansert inntjeningsvekst. Det gjør at oppgangen i markedet blir mindre sårbar for endringer i synet på de store teknologiselskapene, sier Bernhardsen.

Fed

Mandag understreket USAs sentralbanksjef, Jerome Powell, at Fed fortsatt følger arbeidsmarkedstallene med argusøyne.

«Selv om Fed fortsatt vil bruke sine verktøy for å støtte økonomien også videre fremover, er nøkkelsetningen at komiteen i Fed ikke har hastverk med å senke renten videre, ifølge Powell», skriver Handelsbanken i en oppdatering.