Oljeaksjene til værs på Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,9 prosent før den sluttet på 1.437,67 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 75,41 dollar, opp 1,3 prosent, etter meldingen om at Iran har sendt raketter mot Israel. Equinor gikk opp 3,8 prosent til 282,05 kroner, Aker BP klatret 4,2 prosent til 242,00 kroner mens Vår Energi gikk opp 5,1 prosent til 35,42 kroner.

– Et stort utfallsrom for oljeprisen gir også et stort utfallsrom for Oslo Børs, sier analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities til Finansavisen.

Kongsberg Gruppen la på seg 3,0 prosent og sluttet på 1.096,00 kroner etter urolighetene i Midtøsten.

Scana gikk opp 3,8 prosent til 3,41 kroner etter at MIG Finance Namibia (Proprietary) Limited i en pressemelding meldte at selskapet har hyret inn Deutsche Bank for å fullføre finansieringen av budet på Scana. MIG la frem et bud på fire kroner pr. aksje for en drøy måneds tid siden.

Carnegie har hevet kursmålet på Telenor fra 151 til 162 kroner, noe som bidro til å løfte aksjen 0,1 prosent til 136,00 kroner.

Salmon Evolution falt 1,2 prosent til 6,84 kroner etter at selskapet la frem tall for slaktevolumet i tredje kvartal. Salmon Evolution hadde en stående biomasse på 2.582 tonn ved utgangen av september, og i tredje kvartal var slaktevolumet på 680 tonn.

Stolt-Nielsen oppnådde rekordhøye rater i kjemikalietankfarten i sommer, men varsler at inntjeningen blir lavere i fjerde kvartal. Stolt-Nielsen fikk et nettoresultat på 99,2 millioner dollar etter inntekter på 732,8 millioner dollar i tredje kvartal. Det var noe svakere enn konsensusestimatene som lød på henholdsvis 102 og 739 millioner dollar, men bedre enn i samme tremånedersperiode i fjor. Selskapet har avvikende regnskapsår. Aksjen falt 6,8 prosent til 361,50 kroner.

Det spesialiserte investeringsselskapet Radforsk solgte 7,5 millioner aksjer i bioteknologiselskapet Nykode for 4,00 kroner stykket på fredag. Ifølge aksjonærtjenesten Holdings lastet Arne Fredly, Edvin Austbø, Øystein Stray Spetalen og fondet First Generator opp med aksjer for til sammen 16,7 millioner kroner. Aksjen gikk opp 3,9 prosent til 4,54 kroner.

Folketrygdfondet har solgt 60.000 aksjer i Borr Drilling, og har etter denne transaksjonen netto 13,19 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 4,99 prosent. Aksjen gikk opp 1,6 prosent til 58,80 kroner.