Bud på Scana: Priser selskapet til 1,8 mrd.

Søndag kveld opplyste industrikonsernet Scana at de har mottatt et brev fra MIG Finance Namibia som uttrykker en intensjon om å legge frem et frivillig tilbud på alle aksjene i selskapet.

Budet er på 4 kroner pr. aksje, og priser selskapet til omtrent 1,81 milliarder kroner.

Ifølge meldingen er budet betinget av at minst 90 prosent av aksjonærene i selskapet aksepterer budet, samt enstemmig anbefaling fra styret. Styret har derimot ikke vurdert budet.

Budet på selskapet ble sendt ut etter at Scana, gjennom sitt datterselskap PSW Technology, inngikk en intensjonsavtale med MIG om et mulig slag av det de kaller for en «capping stack».

Dersom avtalen blir inngått opplyser selskapet at det utgjør en stor kontrakt, som de selv definerer som en kontrakt med en verdi på over 150 millioner kroner.

Aksjen ble sist omsatt for 2,85 kroner på Oslo Børs fredag ettermiddag, etter å ha steget 10 prosent gjennom handelsdagen. Budet ligger med andre ord 40 prosent høyere enn aksjekursen før handelstart mandag.

«På nåværende tidspunkt har vi ingen kommentarer utover det som står i børsmeldingen» skriver IR-sjefen Anette Netteland Dybvik i en sms til Finansavisen.

Aksjekjøp

Budet på industrikonsernet kommer knappe to uker etter at styrelederen i Scana, Bjørn Gabriel Reed, samt styremedlem Sverre Morten Blix, kjøpte aksjer i selskapet.

Reed kjøpte 235.000 aksjer i selskapet til en snittkurs på 2,35 kroner pr. aksje, som tilsvarer en transaksjon på 552.250 kroner.

Blix derimot kjøpte 2,3 millioner aksjer til en snittkurs på 2,356 kroner pr. aksje gjennom investeringsselskapet Spiralen Holding, som gjorde han til den åttende største aksjonæren i selskapet.

Totalt sitter Blix med 11,72 millioner aksjer i selskapet som hadde en verdi på 33,4 millioner ved børsstengning fredag. Med det ferske budet hopper derimot verdien opp til 46,9 millioner kroner, dersom tilbudet blir godkjent.

Rekordkvartal

Samme dag som Blix og Reed kjøpte aksjer i selskapet slapp industrikonsernet kvartalstall for andre kvartal. Der meldte de om en omsetning på 545 millioner kroner i kvartalet, opp fra 409 millioner samme kvartal i fjor.

Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 80 millioner kroner, opp fra 58 millioner andre kvartal 2023.

Resultat før skatt steg fra 33,6 millioner kroner andre kvartal i fjor, til 48,6 millioner kroner samme periode i år.