De europeiske oljeselskapene har i de siste årene handlet til rabatt mot sine konkurrenter i USA. Adm. direktør i TotalEnergies Patrick Pouyanne sa onsdag på selskapets årlige investordag at de fortsatt har planer om å notere selskapet i New York. Han håper med det å få en høyere prising, samtidig som han ønsker at amerikanske investorer får øynene opp for oljekjempen, det skriver Bloomberg onsdag.

«Arbeidet pågår», sa Pouyanne på investordagen onsdag. Han la til at styret «støtter enstemmig» prosjektet, hvis det er «teknisk mulig» å gjennomføre.

Pouyanne kunngjorde sin ambisjon om en amerikansk børsnotering tidligere i år i et forsøk på å redusere rabatten selskapet handler til sammenlignet med sine amerikanske konkurrenter. Ideen skapte politisk røre i Paris, inkludert fra president Emmanuel Macron. Han var bekymret for at det kunne redusere firmaets forpliktelse til Frankrike og svekke Paris-børsen. Det virker ikke å ha skremt Pouyanne nevneverdig.

«Amerikanerne har en tendens til å ha større appetitt på olje- og gassaksjer enn europeiske kapitalforvaltere, som i økende grad er begrenset av investeringsmandater knyttet til miljømessige, sosiale og styringsstandarder,» har Pouyanne tidligere sagt.