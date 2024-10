Dette gjør børsproffene akkurat nå

Norne Securities har et kursmål på 175, som målt mot dagen kurs på litt over 150 representerer et oppsidepotensial på rundt 15 prosent. En nøyere titt på andrekvartalsrapporten viser ellers at bankens kjernekapitaldekning ligger godt over både myndighetenes krav og konsernets egne mål. Dette, sammen med den gode lønnsomheten, gir rom for ekstraordinære utbytter, tenker vi. Det er ikke usannsynlig at dette kan bli et tema ved fremleggelsen av bankens tredjekvartalsrapport 31. oktober, noe som i så fall vil gi god kursstøtte.

Også ABG Sundal Collier blir værende i Kapital-porteføljen, noe som betyr at porteføljen fortsatt har en overvekt av finanspapirer. Meglerhuset kan skilte med en god kursutvikling nå i høst, betydelig sprekere enn markedet ellers, noe som viser at stadig flere investorer forventer en ny god kvartalsrapport. Tredjekvartalstallene slippes 17. oktober.

Oljerevideringer på løpende bånd

Oljeprisen har, tross all geopolitisk uro, funnet et leie i intervallet mellom 70 og 75 dollar pr. fat. Dette er adskillig lavere nivåer enn i første- og andrekvartal, da analytikerne sist satte opp sine respektive olje- og oljeserviceanalyser.

Men nå kommer nedgraderingene. Blant annet har Kepler Cheuvreux nettopp tatt ned anbefalingen på seismikkselskapet TGS, fra tidligere kjøp til salg, med nytt kursmål 80. Overordnet mener meglerhuset at selskapet møter flere operasjonelle utfordringer fremover, spesielt i et miljø med lavere oljepriser. I en fersk sektorrapport nedjusterte ABG Sundal Collier kursmålet på flere aksjer innen olje- og gassektoren, også det først og fremst utløst av nye lavere oljeprisestimater, både for fjerdekvartal 2024 og utover i 2025.

Utbyttefest?: Aker Solutions og toppsjef Kjetel Digre tror vi kommer opp med en ny kursstøttende kvartalsrapport 31. oktober. Der kan det også gis føringer om et betydelig ekstraordinært utbytte. Foto: Iván Kverme

Rammene for børsens olje- og oljeserviceselskaper synes derfor ikke å være særlig forlokkende, og vi styrer dermed unna en sektor som på bred basis har levert sterke avkastningstall seneste år. Vi gjør imidlertid et unntak når vi beholder Aker Solutions i Kapital-porteføljen. Hovedbegrunnelsen for dette aksjevalget er spesielt knyttet til selskapets svært sterke ordrebok, lovnader om ytterligere marginforbedringer og en overfylt bankkonto som kan åpne opp for et ekstraordinært utbytte for 2024 på rundt ti kroner pr. aksje. Et stort pluss er også den sterke posisjonen Aker Solutions har på norsk sokkel, som sikrer tilsig av stadig nye prosjekter.

Kapital-porteføljen beholder forspranget mot Hovedindeksen på Oslo Børs. Det har den gjort i hele år, og vi stålsetter oss for at dette vedvarer også inn mot årsskiftet. Enn så lenge blir aksjemiksen den samme som i foregående runde, det vil si en portefølje bestående av Crayon Group, Elkem, Aker Solutions, SpareBank 1 SMN og ABG Sundal Collier.