Salgsalarmen går på Wall Street

Oslo Børs preges nå av et kraftig oljeprisfall. Det sender børsen ned, med energiaksjene i front, men hele børsen viser svakhet.

Svakheten i aksjemarkedet henger også sammen med dystre prognoser for de økonomiske utsiktene i Kina. Blant annet advares det i en ny rapport fra Goldman Sachs mot deflasjonstendenser i kinesisk økonomi. Investeringsbanken mener kinesiske myndigheter nå må ta finanspolitiske initiativer for å styrke veksten. Men også usikkerheten rundt det forestående amerikanske presidentvalget preger finansmarkedene.

Denne avmåltheten reflekterer også usikkerhet rundt de kommende rentemøtene. Det er knyttet stor spenning til hva den amerikanske sentralbanken, The Fed, vil foreta seg på neste rentemøte den 17. september. I rentemarkedet er det priset inn med 100 prosent sannsynlighet at det vil komme et kutt i styringsrenten på 0,25 basispunkter, men spørsmålet er hvilke signaler Jerome Powell gir om pengepolitikken fremover.

Denne usikkerheten gjenspeiler seg særlig i det amerikanske opsjonsmarkedet. Der stiger den såkalte Skew-indeksen kraftig, et klart tegn på at opsjonsinvestorene posisjonerer seg for et realt smell på Wall Street.

Skew-indeksen viser nå at det er en klar overvekt av investorer som kjøper salgsopsjoner og dermed posisjonerer seg for en bred aksjenedtur på Wall Street utover høsten. Hvordan Skew-indeksen kan brukes til å forutsi utviklingen i det amerikanske aksjermarkedet, kan dere lese mer om i artikkelen til Kapitals investor-ansvarlig, Sigurd E. Roll, her.

Denne uken publiserer vi også spesialutgaven Kapital Bærekraft & ESG. Her har de to utgaveansvarlige, Anders Park Framstad og Tor Klaveness, nennsomt valgt ut et tyvetalls artikler som belyser mange av de mest aktuelle temaene for alle som jobber med, og er interessert i, ESG.

Blant annet har Framstad skrevet om hva presidentvalget betyr for USAs grønne fremtid, og Klaveness har omtalt oljeselskapenes grønne omstilling og Equinors vanskelige balansegang . Vi har også et portrett av oljemarkedets norske guru. McKinsey hadde ingen tro på Jarand Rystads visjon om revolusjonerende analyser av oljemarkedet. Han takket for seg og grunnla Rystad Energy, som siden har blitt et eventyr.

Og minst like viktig: Vi har fått med oss en rekke av landets dyktigste ESG-eksperter som gjestekommentatorer til denne utgaven. Her advarer bl.a. Aker BPs sjeføkonom om at en avvikling av norsk oljeindustri vil føre til en dramatisk økning i verdens klimagassutslipp. Generalsekretæren for Transparency International varsler om at veksten i fornybarnæringen kan svekkes dersom vi ikke håndterer korrupsjonsutfordringene der. Og de to Danske Bank-ekspertene Daniel Brenden og Eirik Melle påpeker at Vesten nå går fra å være avhengig av olje fra Midtøsten til å bli avhengig av mineraler fra Kina. – Dette skaper både miljø- og sikkerhetsmessige utfordringer.