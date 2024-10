Blandet i Asia – Hang Seng faller markant etter rally

I Asia er stemningen blandet torsdag etter en rolig handelsdag i New York.

Aksjer i Japan stiger, Nikkei 225-indeksen er opp over 2,2 prosent. På den andre siden fortsetter japansk yen å falle etter onsdagens større fall, og handles nå til det laveste nivået mot dollaren på over en måned – 146,86 yen pr. dollar i morgentimene norsk tid. Den nye statsministeren i landet, Shigeru Ishiba, sa onsdag at dagens forhold ikke støtter ytterligere renteøkninger.

Hang Seng-indeksen i Hong Kong faller markant – ned over 3,1 prosent og var ned hele 4,8 prosent på et tidspunkt. Indeksen har derimot steget over 30 prosent siden bunnen i september, ifølge Bloomberg. Eiendomsaksjer leder an i torsdagens fall.

I Kina er de innenlandske markedene stengt frem til neste tirsdag. Taiwan-børsen holder også stengt, andre dag på rad, som følge av tyfonen Krathon.

Ellers er indiske Nifty 50 ned 0,9 prosent. Samlet sett er verdensindeksen, MSCI World, opp 0,03 prosent klokken 06:30 norsk tid.

Makro

Japans tjenestesektor ekspanderte for tredje måned på rad i september, men veksten og tilliten har avtatt noe, skriver Reuters. Innkjøpssjefindeksen (PMI) falt til 53,1, litt under forventningene på 53,9.

Den sammensatte PMI-en, som inkluderer produksjons- og tjenesteaktivitet, falt til 52,0, ned fra 52,9 i august.

I Australia havnet den sesongjusterte PMI-en under 50-terskelen og registrerte 49,6 i september, et fall fra 51,7 i august. Videre havnet landets handelsoverskudd på 5,64 milliarder australske dollar (41 milliarder kroner) i august.