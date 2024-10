På tirsdag stengte New York-børsen i grønt over hele linjen med Nasdaq-indeksen opp 0,08 prosent til 17.925,12 poeng, mens Dow Jones steg 0,09 prosent til 42.196,82 poeng. S&P 500 stengte opp 0,01 prosent til 5.709,52 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten var på 3,79 prosent ved stengetid mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 2,70 prosent.

Makro

Det ble skapt 143.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i september, viser Automatic Data Processings (ADP) ferske nasjonale sysselsettingsrapport onsdag. Dette er det høyeste antallet på tre måneder, og dessuten høyere enn ventet.

Jobbveksten var bredt basert, etter fem måneder med oppbremsing. Dessuten rapporteres det om sysselsettingsvekst i produksjonsindustrien for første gang siden april.

Mye vil ha mer

Tirsdag kveld gikk Iran til angrep på Israel og sørget for at konfliktnivået i Midtøsten økte. Det skaper uroligheter i markedet og sender oljeprisen opp.

– Husk hva Warren Buffett sa: Det beste er å være forsiktig når de andre er grådige, og grådig når de andre er forsiktige, sier analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities.

Allerede priset inn

Selv om mange konflikter har ført til oppgang i markedet, er det eksempler på det motsatte. Jom Kippur-krigen og oljeboikotten i 1973 førte til en nedgang på 38 prosent på 12 måneders sikt, mens terrorangrepet 11. september i 2001 ble etterfulgt av et fall på 24 prosent påfølgende år.

– Når en konflikt oppstår, er det ofte noe som har vært forventet, og markedet har allerede priset det inn. Fremtiden er usikker, og man vet ikke hvordan det vil utspille seg. Historisk har slike hendelser rom for både positive og negative overraskelser, sier investeringsspesialist Christian Frengstad Bjerknes i Söderberg & Partners.

FAANG-aksjene

De største teknologiselskapene har stått for en stor del av børsoppgangen i USA det siste året. Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en blandet dag på børs onsdag.

Facebook falt 0,63 prosent til 572,81 dollar.

Amazon falt 0,20 prosent til 184,76 dollar.

Apple steg 0,25 prosent til 226,78 dollar.

Netflix steg 0,70 prosent til 711,09 dollar.

Alphabet falt 0,68 prosent til 165,86 dollar.

Olje og krypto

Oljeprisen har hatt en turbulent høst og ligger nå like over 70 dollar per fat, både for brent og WTI-oljen. Det etter stor uroligheter i midtøsten i den siste tiden.

September-kontrakten på et fat WTI-olje steg 0,38 prosent til 70,81 dollar pr. fat. Nordsjøoljen Brent Spot steg 0,38 prosent til 74,71 dollar pr. fat.

Bitcoin endte ned 0,08 prosent til 60.141 dollar, mens Ethereum falt 3,18 prosent til 2.373 dollar.