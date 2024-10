Før «månedens viktigste»: Raskere jobbvekst enn ventet i USA

Det ble skapt 143.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i september, viser Automatic Data Processings (ADP) ferske nasjonale sysselsettingsrapport onsdag. Dette er det høyeste antallet på tre måneder, og dessuten høyere enn ventet.

Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på 120.000 i privat sektor i forrige måned.

Jobbveksten var bredt basert, etter fem måneder med oppbremsing. Dessuten rapporteres det om sysselsettingsvekst i produksjonsindustrien for første gang siden april.

For en måned siden viste sysselsettingstallene for august en vekst på bare 99.000 jobber, det laveste antallet siden januar 2021 – og langt under forventningen på 145.000. Nå er tallet revidert opp til 103.000.

Lønnsveksten avtar

Lønnsveksten i september var på 4,7 prosent på årsbasis, mot 4,8 prosent i august. For folk som byttet jobb, var lønnsveksten på 6,6 prosent, markant ned fra 7,3 prosent måneden før, ifølge ADP.

«Sterkere ansettelsestall krevde ikke sterkere lønnsvekst i forrige måned,» kommenterer Nela Richardson, sjeføkonom i ADP.



PEKER PÅ LØNNSFORSKJELL: Nela Richardson, sjeføkonom i ADP. Foto: Bloomberg

Hun poengterer at arbeidere som bytter jobb, vanligvis også opplever raskere lønnsvekst, men nå er denne premien ned til de som blir værende i sine jobber, krympet til 1,9 prosent. Dette er den laveste differansen siden januar.

«Månedens viktigste»

Førstkommende fredag kommer U.S. Bureau of Labor Statistics' arbeidsmarkedsrapport for september, med det som typisk omtales som «månedens viktigste nøkkeltall» – sysselsettingsveksten utenfor landbruket i USA.

Konsensus nå peker mot en sysselsettingsvekst på 140.000, mot 142.000 i august, og en arbeidsledighetsrate på 4,2 prosent, uendret fra måneden før.



August-tallet på 142.000 var forøvrig litt lavere enn ventet.

Før fredagens arbeidsmarkedsrapport kommer forøvrig tall for nye amerikanere på ledighetstrygd samt tall for hvor mange stillingskutt amerikanske bedrifter har kunngjort. Begge offentliggjøres torsdag.

Tirsdag viste den månedlige JOLTS-rapporten at antallet ledige stillinger i USA økte med 329.000 i august, til 8,04 millioner. Konsensus lå på 7,66 millioner, etter et antall på 7,71 millioner i juli.