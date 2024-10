Hovedindeksen på Oslo Børs er ned 0,40 prosent til 1.432 poeng 70 minutter etter åpning.

Equinor faller 0,7 prosent til 279,95 kroner, Frontline stiger 0,4 prosent til 253,80 kroner, Nordic Semiconductor er ned 1,8 prosent til 97,20 kroner. Kongsberg Gruppen faller 0,7 prosent til 1.088 kroner.

Oppgang for taperaksjer

Vow melder at en tidligere opsjon er innløst, og skal i 2026 levere utstyr for 14,5 millioner euro til et cruiseskip. Aksjen styrkes 6,3 prosent til 3,22 kroner.

NRC Group stiger 5,1 prosent til 3,94 kroner.

Atlantic Sapphire stiger mest blant sjømataksjene på Oslo Børs, opp 11,4 prosent til 0,25 kroner.

Sjømataksjer i tet

Sjømatindeksen på Oslo Børs stiger rundt 1,8 prosent. Alle aksjene i indeksen, unntatt Lerøy Seafood, er opp.

Bakkafrost stiger 2,91 prosent til 618,50 kroner, Mowi klatrer 1,3 prosent til 189,70 kroner, mens Salmar stiger 2,4 prosent til 558,00 kroner.

Norge eksporterte sjømat for 44,1 milliarder kroner i tredje kvartal. Det er en økning på 2,2 milliarder kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Kald dusj for Altrad

Beerenberg varsler at budet fra Altrad er utsatt fra 2. oktober til 16. oktober. Altrad har kun 61,82 prosent akseptgrad, og trenger minst 90 prosent for å fullføre oppkjøpet. Aksjen stiger 0,3 prosent til 39,90 kroner.

Lifecare varslet en emisjon etter stengetid onsdag, der det vil utstede 1 million nye aksjer til 20 kroner per aksje, tilsvarende 20 millioner kroner. Provenyet skal brukes til forskning og utvikling, samt investeringer i maskiner og utstyr. Aksjen faller 11,3 prosent til 19,90 kroner.

Aker BP har påvist gass i avgrensningsbrønn 6507/2-7 S i Norskehavet, 230 kilometer vest for Sandnessjøen. Funnet er estimert til om lag 13-55 millioner fat oljeekvivalenter, skriver Sokkeldirektoratet. AkerBP faller 1,5 prosent til 238,50 kroner.

TGS har sikret seg en 90-dagers 4D streamer-kontrakt i Sør-Atlanteren. Seismikk-aksjen stiger 1,2 prosent til 97,10 kroner.

Olje

Oljeprisene stiger for tredje dag på rad. Klokken 10:45 er november-kontrakten for nordsjøoljen Brent opp 1,1 prosent til 74,73 dollar pr. fat.

Oppgangen denne uken skyldes i stor grad eskaleringen i Midtøsten, som potensielt kan resultere i forstyrrelser av oljeeksport fra Iran. Siste nytt er at Israel har gjennomført «målrettede angrep» i Beirut, og minst seks er drept, skriver VG torsdag morgen.

«Spørsmålet er om Irans energiinfrastruktur vil være et mål for Israel,» sier Yeap Jun Rong, markedsstrateg i IG, til Reuters. Kollegaen Tony Sycamore sår tvil om dette. I så fall mener han at oljeprisene vil stige mot 80 dollar, noe som i sin tur vil bli tolket negativt av Israels allierte grunnet økt inflasjon, skriver Reuters.