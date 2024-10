Privatinvestorenes favorittaksjer

Når DNB oppsummerer privatinvestorenes handelsaktivitet for september viser fasiten at de omsatte for ni milliarder kroner, ned fra 10,9 milliarder kroner måneden før. Det ble nettosolgt aksjer for 112 millioner kroner.

– September startet med en nedgang på Oslo Børs, og så ut til å oppfylle profetien om at september skulle bli en av de verste måned for aksjemarkedet, men markedet kom en del tilbake og endte ned 1,6 prosent. Mye forklart med usikkerhet rundt oljeprisen som tynget Oslo Børs, sier Bård Kittelsrud, leder for aksjehandel på internett i DNB.

Aker BP i fokus

Aker BP er øverst på topplisten over de mest handlede aksjene. Videre på listen finner vi Equinor, Kongsberg Gruppen, Frontline, Vår Energi, Norwegian, REC Silicon og MPC Container Ships.

Aker BP, Vår Energi og Nordic Semiconductor ble nettokjøpt, mens Norwegian, Höegh Autoliners og Wallenius Wilhelmsen var aksjene som ble mest nettosolgt.

– Aker BP ble både den mest handlede og den mest kjøpte aksjen i september, og det ser ut til at mange benyttet nedgangen til å investere mer i Aker BP. Flyselskapet Norwegian toppet salgslisten, da mange antageligvis tok litt gevinst, sier Kittelsrud.

I september ble Aker BP nettokjøpt på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, mens Vår Energi ble nettokjøpt i Nord-Norge og i Midt-Norge.

Geografiske variasjoner på salgsfronten

Frontline ble nettosolgt på Vestlandet, Yara ble solgt på Sørlandet, Norwegian ble nettosolgt i på Østlandet, investorene i Midt-Norge kvittet seg med aksjer i MPC Container Ships mens Mowi ble nettosolgt i Nord-Norge.

Aksjekjøperne i aldersgruppen 50 pluss nettokjøpte aksjer i Aker BP og Vår Energi, mens de lempet ut aksjer i Norwegian og Höegh Autoliners. Aksjekjøperne i aldersgruppen 18–28 år valgte også å kjøpe Aker BP mens de solgte i Nvidia.