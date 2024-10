Dette skjer i dag – fredag

En riktig god morgen, dette er Morgenkaffen med Finansavisen fredag 4. oktober

Det er blytungt for sjøhytter i Indre Oslofjord. Tre av fire selges under prisantydning, og mange usolgte øyperler skal legges ut igjen neste sommer – for andre og tredje år på rad.

Kun 21 hytter er solgt på de ulike øyene i og rundt hovedstaden i år. Av disse ble hele 13 solgt under prisantydning, mens bare fire ble solgt over.

---

Investor Peter Hermanrud har solgt seg nesten helt ut av Nordic Semiconductor etter halvlederselskapets kapitalmarkedsdag. Nå har han bare en lyttepost på 10.000 aksjer igjen.

Hermanrud tror veksten i Nordic Semi blir enda svakere enn det analytikerne tror. Selskapet er i ferd med å miste markedsandeler, og dette vil fortsette til det kommer med en ny generasjon av produkter, sier han.

---

Tidligere toppalpinist Aksel Lund Svindal har betalt 9 millioner kroner for nabotomten ved hytta på Kvitfjell.

Han forklarer at det er viktig for hans egen hytte hva som bygges på nabotomten, og dessuten at det er en unik beliggenhet. Han tror også at kjøpet vil være en god investering dersom han skulle ønske å bygge ut tomten for salg.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om batterifly.

Ideen er å koble batteriindustrien med STOL og VTOL. VTOL står for «Vertical take-off and landing», og da er drømmen klar. Fly som kan ta av rett opp og ned ladet med batterier. Kanskje er det håp for Mo i Rana og Arendal likevel.

Norske batterifly over hele landet vil det ikke bli noe av. Men det er et oppfinnsomt forsøk. Good try, skriver Hegnar.