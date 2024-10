Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,2 prosent og står i 18.132,77 poeng, mens Dow Jones stiger 0,6 prosent til 42.253,45 poeng. S&P 500 stiger 0,8 prosent til 5.744,54 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 3,98 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 7,66 prosent.

Viktige makronyheter

«Når det gjelder makrotall kommer oppmerksomheten i dag til å være rettet mot de amerikanske arbeidsmarkedstallene for september og hvordan disse vil påvirke forventningene til ytterligere rentekutt i tiden fremover. For inneværende år gjenstår det to rentemøter i USA og markedet ser i øyeblikket ut til å være splittet i forventningene om at det blir samlede kutt på enten 50 eller 75 basispunkter innen utgangen av året», skrev DNB Markets i sin markedsoppdatering fredag.

Fasiten viser at det i september ble skapt 254.000 jobber utenfor landbrukssektoren i USA, ned fra 142.000 måneden før. Ifølge Trading Economics lå konsensusestimatet fra analytikerne på 140.000.

Arbeidsledigheten sank fra 4,2 til 4,1 prosent, mens lønnsveksten steg fra 3,8 til 4,0 prosent, regnet som årsrate.

Sterke tall

– Dette er sterke tall over hele linjen, sier Sara Midtgaard, seniorøkonom i Nordea, til Finansavisen.

FØLGER DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN I USA: Seniorøkonom Sara MIdtgaard i Nordea Foto: Iván Kverme

– Markedet kan se langt etter alle de rentekuttene som nå er priset inn, og jeg tviler på at Fed kan følge renteplanen de har lagt til grunn. Dagens tall viser at det amerikanske arbeidsmarkedet fortsatt holder seg godt, og er langt unna en resesjon for å si det sånn. Vi skal også legge merke til at lønnsveksten tikker videre oppover, understreker Midtgaard.