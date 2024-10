Sterke jobbtall løfter reiselivsaksjer

Fredag var amerikanske jobbtall igjen i nyhetene. Sysselsettingen utenfor jordbruket økte med 254.000 i september, mot ventet 140.000. Nivået var dessuten opp med 95.000 fra august og det høyeste siden mars. Trenden med at industrijobber fordufter og flere blir ansatt i tjenesteytende sektor, særlig på utesteder, fortsatte. Det er også verdt å merke seg at NFP-tallene har en stygg tendens til senere å bli nedrevidert.

Rapporten ble tolket som et tegn på at verdens største økonomi fremdeles er i god form – noe som reduserer resesjonsrisikoen, men også taler for en mindre «duete» pengepolitikk. Følgelig steg USAs lange renter og børsindekser, mens gullprisen sank. Derivatmarkedet priser nå inn et rentekutt på relativt beskjedne 0,25 prosentpoeng den 7. november. For bare en uke siden var hovedscenarioet enda en senking på et halvt prosentpoeng.

At jobbmarkedet er såpass godt bidro til at reiselivsaksjer gjorde det bra fredag. Ved firetiden hadde United Airlines, Southwest Airlines, Norwegian Cruise Line og Royal Caribbean bykset 3-6 prosent. En høyere rentebane regnes imidlertid som negativt for eiendomsmarkedet, og taperne i S&P 500-indeksen inkluderte D.R. Horton og Lennar, som er USAs største og nest største boligbyggere. Her ble nedturen på 3-4 prosent.

Også de fleste europeiske børsindeksene var opp. Flere shippingaksjer stupte imidlertid, hovedsakelig fordi den amerikanske havnestreiken allerede er avblåst. En mer langvarig streik var ventet å gi selskaper som Maersk og Hapag Lloyd konkurransefordeler i forhold til amerikanske rivaler. Disse aksjene stupte henholdsvis 6 og 14 prosent.

Bilaksjer fikk derimot en lenge etterlengtet rekyl, selv om EUs nye tollavgifter på kinesiske elbiler risikerer å fremprovosere en handelskrig med Kina. En mulighet er imidlertid at generelt dyrere elbiler medfører at mange europeere heller velger tradisjonelle modeller fra produsenter som Volkswagen og Renault. Volvo Car og bildelprodusenten Continental var sektorens største vinnere, med kursløft på 3-4 prosent.