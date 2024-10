På fredag stengte New York-børsen i grønt over hele linjen der Nasdaq-indeksen steg 1,22 prosent til 18.137,85 poeng, mens Dow Jones steg 0,80 prosent til 42.347,79 poeng. S&P 500 stengte opp 0,90 prosent til 5.750,99 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten var på 3,98 prosent ved stengetid mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 9,37 prosent.

Makronyheter

«Når det gjelder makrotall kommer oppmerksomheten i dag til å være rettet mot de amerikanske arbeidsmarkedstallene for september og hvordan disse vil påvirke forventningene til ytterligere rentekutt i tiden fremover. For inneværende år gjenstår det to rentemøter i USA og markedet ser i øyeblikket ut til å være splittet i forventningene om at det blir samlede kutt på enten 50 eller 75 basispunkter innen utgangen av året», skrev DNB Markets i sin markedsoppdatering fredag.

Fasiten viser at det i september ble skapt 254.000 jobber utenfor landbrukssektoren i USA, ned fra 142.000 måneden før. Ifølge Trading Economics lå konsensusestimatet fra analytikerne på 140.000.

Arbeidsledigheten sank fra 4,2 til 4,1 prosent, mens lønnsveksten steg fra 3,8 til 4,0 prosent, regnet som årsrate.

Sterke tall

– Dette er sterke tall over hele linjen, sier Sara Midtgaard, seniorøkonom i Nordea, til Finansavisen.

– Markedet kan se langt etter alle de rentekuttene som nå er priset inn, og jeg tviler på at Fed kan følge renteplanen de har lagt til grunn. Dagens tall viser at det amerikanske arbeidsmarkedet fortsatt holder seg godt, og er langt unna en resesjon for å si det sånn. Vi skal også legge merke til at lønnsveksten tikker videre oppover, understreker Midtgaard.

FAANG-aksjene

De største teknologiselskapene har stått for en stor del av børsoppgangen i USA det siste året. Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en blandet dag på børs onsdag.

Facebook steg 2,26 prosent til 595,94 dollar.

Amazon steg 2,50 prosent til 186,51 dollar.

Apple steg 0,50 prosent til 226,80 dollar.

Netflix steg 1,83 prosent til 719,70 dollar.

Alphabet steg 0,72 prosent til 167,06 dollar.

Olje og krypto

Oljeprisen har hatt en turbulent høst og ligger nå like rundt 80 dollar per fat for brent-oljen.

Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, påpekte i går overfor CNBC at et israelsk angrep på den iranske oljeinfrastrukturen vil få dramatiske konsekvenser på oljeprisene. Om israelerne hadde klart å ta ut denne infrastrukturen mener Schieldrop vi kan se spinnville oljepriser.

– Da kan oljeprisene lett stige til 200 dollar pluss, sa Schieldrop.

November-kontrakten på et fat WTI-olje steg 1,32 prosent til 74,40 dollar pr. fat. Nordsjøoljen Brent Spot steg 0,25 prosent til 77,94 dollar pr. fat.

Bitcoin endte ned 0,08 prosent til 62,355 dollar, mens Ethereum steg 3,71 prosent til 2.428 dollar.