Joe Biden: Vurderer sanksjoner mot Iran

President Joe Biden forsøkte å fraråde Israel fra å angripe Irans oljefelt, selv om han understreket at landet har rett til å svare på Teherans ballistiske missilangrep tidligere denne uken, det skriver Bloomberg fredag kveld.

«Hvis jeg var i deres situasjon, ville jeg vurdert andre alternativer enn å angripe oljefelt,» sa Biden til journalister i Det hvite hus.



Biden fortalte at han er i dialog med statsminister Benjamin Netanyahus regjering mens de vurderer hvordan de skal reagere på tirsdagens angrep, hvor Iran avfyrte rundt 200 ballistiske missiler mot mål over hele Israel. Selv om noen av missilene kom gjennom Israels forsvar, var det kun mindre skader. Netanyahu har advart om at Israel ikke har noe annet valg enn å gjengjelde, og et angrep kan komme når som helst.

USA og andre G7-land vurderer sanksjoner mot Iran, som allerede er underlagt omfattende økonomiske restriksjoner. På spørsmål om USA vurderer nye sanksjoner mot Irans oljesektor, var Biden klar på at ulike alternativer er oppe til vurdering.

«Det er til vurdering akkurat nå – hele situasjonen,» fortsatte han.