Regjeringen vil innføre exitskatt basert på forslaget fra 20. mars i år. Minimumsbeløpet det skal beregnes exitskatt for økes fra 500.000 til 3 millioner kroner. Dette gjøres som et bunnfradrag. Men der det gis gave til barn i utlandet senkes terskelen kraftig til bare 100.000 kroner for å fastsette utflyttingsskatt. Det siste skjer ved overføring av aksjer til en mottager bosatt eller hjemmehørende i utlandet.

I tillegg endres reglene for beregningen av utflyttingsskatten ved at det som skal være gjenstand for beskatning er verdiendringen som har oppstått har vært bosatt i Norge. Dermed utelates verdiendringen som har skjedd før innflytting til Norge. Derimot skal ikke verdifall etter utflytting kunne redusere utflyttingsskatten.

Går for langt

– Utfordringen er at reglene antakelig går for langt siden en ønsker å beskatte ikke realiserte gevinster før aksjene har blitt solgt, noe tysk Høyesterett har slått ned på, sier skatteadvokat Daniel Herde i Deloitte.

Tysk dom indikerer at foreslåtte endringer i norsk utflyttingsskatt kan være EØS-stridig, ifølge Herde.

STRIDER MOT EØS-RETTEN: Deloitte-advokat Daniel Herde påpeker at regjeringens forslag til exitskatt vil stride mot EØS-retten. Foto: Deloitte

– En lager i realiteten en uforholdsmessig skattemur. Utflyttingsskatteregler er vanlige i Europa, men hvorfor Norge skal har regler som kanskje ikke står seg, er vanskelig å se. Er reglene for uforholdsmessige, er det en risiko for at hele skatten kan bortfalle (noe som skjedde med rentebegrensningsregler i strid med EØS-retten.

Deloitte har tidligere skrevet at Høyesterett kom til at de tidligere rentebegrensningsreglene var i strid med EØS-retten.

– Dette betyr også at en arveskatt blir innført, som bare trekker utflyttere, sier Herde.

KPMG-advokat Thor Leegaard er ikke det spor mer positiv:

– Det var håp om at regjeringen ville utsette utflyttingsskatten, men ikke bare har Finansdepartementet hatt tid til en gjennomgang av den store mengden høringssvar, men har også funnet tid til å finne enda flere nye forslag med ytterligere innstramminger. Etter vårt syn burde det vært gjennomført en ny høring, men realiteten er at det er få endringer som følge av høringen. Det endelige forslaget løser få av de problemene som er påpekt i høringen, og de nye forslagene gjør reglene enda mer kompliserte å håndtere, sier han.

– De nye forslagene som kommer nå innebærer også at det blir flere ikrafttredelsestidspunkt for de ulike forslagene. Etter forhandlinger med SV kan det bli enda flere, sier Leegaard.

ENDA VERRE: – Det endelige forslaget løser få av de problemene som er påpekt i høringen, og de nye forslagene gjør reglene enda mer kompliserte å håndtere, sier partner Thor Leegaard i KPMG Law. Foto: KPMG

Kraftig tilstramming

Det var i mars i år at Finansdepartementet la frem nytt forslag til exit-skatt på høring. Forslaget omhandlet nye regler for beskatning av aksjegevinster ved utflytting.