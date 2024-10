Her er alle skattesatsene

Regjeringen senker trygdeavgiften fra 7,8 til 7,7 prosent. Samtidig økes beskatningen på de høyeste inntektene.

– Det er ikke store endringer i skatteopplegget i statsbudsjettet for 2025. Regjeringen gjennomfører svært moderate skattelettelser på lønnsinntekter. Hovedtrekkene er grundig markedsført i forkant, men oppsummert er endringene kanskje noe oversolgt av regjeringen. Det er tross alt snart valgkamp, sier KPMG-partner Thor Leeaard.

– Eierbeskatningen er uendret. Regjeringen foreslår kun en minimal endring i bunnfradraget. De som håpet på endringer for arbeidende kapital vil være skuffet. Den ekstra arbeidsgiveravgiften avvikles slik regjeringen har sagt og det foreslås også noen endringer i reglene for opsjoner til ansatte i oppstartselskaper som kan gjøre at noen flere selskaper kommer inn under ordningen. Ellers er det ikke endringer av betydning, sier Thommessen-advokat Espen Ommedal.

– Det er ingen endringer i formuesskatten utover små satsendringer som angis som en virkningsfull fordelingspolitisk ordning. Er det en erkjennelse av at nå er det nok, det vil si at det ikke rom for mer?