Trygve Hegnar om statsbudsjettet: – Til å le seg i hjel av

I statsbudsjettet for 2025, som ble lagt ut mandag morgen, kommer det frem at inntektsskatten blir lavere for de som tjener under én million kroner.

– I budsjettet er det blitt en skattelettelse for de som har inntekter mellom 200.000 og én million, og gjett hva? Skattelettelsene er på mellom 200 og 400 kroner, sier Trygve Hegnar, og legger til:

– Det er til å le seg i hjel av. Det er bare tull og lek med tall.



– Når man innfører skattelettelser må man ta i litt slik at folk merker det. Når folk nå får se at de får 200 kroner så begynner de bare å le.

– Vi drukner i penger

I statsbudsjettet kommer det også frem at regjeringen vil øke oljepengebruken fra årets 417 til 460 milliarder kroner.

– Det skulle vært mye mer. Vi drukner i penger her i landet, sier Hegnar.

– Det er stadig flere økonomer som sier at hvis vi bruker for mye penger så går det galt, men 460 milliarder utgjør omtrent 2,5 prosent av oljefondet. Prisveksten er lav, lønnsveksten er god og nøkkelfaktorene i norsk økonomi er gode. Det er midt i blinken for å bruke mer penger nå.

Videre mener Hegnar at det er «underlig» at man sier at man ikke skal bruke mer penger.

– Makrotallene viser en god utvikling, også begynner man å grine over at man bruker for mye penger og Høyre at økonomien nærmest går under fordi man bruker de 460 milliardene. Det mener jeg bare er tull.