Oppgangen på Wall Street tiltar etter at handelen har vært i grønt så langt i ukens andre handelsdag.

Slik står det til med de ledende indeksene i 21-tiden:

Teknologiindeksen Nasdaq er opp 1,3 prosent og står i 18.148,37 poeng, mens industritunge Dow Jones stiger 0,3 prosent til 42.080,83 poeng. Samleindeksen S&P 500 stiger 0,9 prosent til 5.745,20 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,03 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 5,6 prosent til 21,38.

Opptur for tek-gigantene

Nasdaq-indeksen er dagens foreløpige leder av de toneangivende indeksene på New-York børsen og får dra hjelp av de kjente «Magnificent 7»-aksjene, som alle stiger i tirsdagens handel.

Mandag steg Nvidia 2,2 prosent, og i kveldstimene i tirsdagens handel på Wall Street stiger aksjen ytterligere 4 prosent.



Sett bort i fra Nvidia i spissen, stiger Tesla 1,8 prosent, etterfulgt av Microsoft som er opp 1,1 prosent.

Meta og Amazon stiger begge 0,9 prosent, mens Google sitt morselskap Alphabet er opp 0,3 prosent.

Brusgigant senker estimater

Brusselskapet PepsiCo nedjusterer sine salgsutsikter for 2024 på grunn av svakere salg i Nord-Amerika, og forventer nå en lavere inntektsvekst mot tidligere anslag på 4 prosent, skriver Yahoo Finance.

Selskapet står overfor utfordringer i Nord-Amerika, særlig i snackssegmentet, hvor forbrukerne reagerer på høyere matvarepriser. JPMorgan-analytiker, Andrea Teixeira, sa tirsdag at hun forventer at aksjen vil forbli «negativ til nøytral».

– Vi tror at et kutt i utsiktene for organisk salgsvekst og gjentakelse av resultatutsiktene var allment forventet, ettersom pågående utfordrende trender i segmenter i Nord-Amerika blir oppveid av sterkere marginer og produktivitet, skrev Teixeira i et notat til kundene tirsdag.

PepsiCo-aksjen stiger 1,6 prosent til tross for nedjusteringen.

Øynene rettes mot rentemøte

Det nærmer seg rentemøte i den europeiske sentralbanken, og det er bred forventning om at renten blir kuttet, ifølge Handelsbanken.

«Renteforventningene har steget etter sterke arbeidsmarkedstall i USA og rentemarkedet priser nå inn ett kutt i november og ytterligere ett kutt i desember. Sannsynligheten for enda et dobbelt rentekutt fra Fed er nå mer eller mindre priset bort», skriver Handelsbanken i en rapport.

Makro

USAs handelsbalanse viste et underskudd på 70,4 milliarder dollar for august, ned fra et underskudd på 78,9 milliarder dollar i juli.

Ifølge Trading Economics var det ventet en handelsbalanse på minus 70,6 milliarder dollar. Underskuddet er nå på det laveste på fem måneder.