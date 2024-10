USAs handelsbalanse viser et underskudd på 70,4 milliarder dollar for august, ned fra et underskudd på 78,9 milliarder dollar i juli, fremgår det av ferske tall tirsdag.

Ifølge Trading Economics var det ventet en handelsbalanse på minus 70,6 milliarder dollar. Underskuddet er nå på det laveste på fem måneder.

USAs eksport økte med 2,0 prosent til rekordhøye 271,8 milliarder dollar i august. Det tilsvarer nær 2.900 milliarder kroner.

Telekom, sivil luftfart og datatilbehør var blant kategoriene som trakk opp.

Importen sank samtidig med 0,9 prosent til 342,2 milliarder dollar, tynget av blant annet råolje.