Warren Buffetts investeringsselskap Berkshire Hathaway fortsetter å selge seg ned i Bank of America, viser ifølge Reuters dokumenter sendt inn til det amerikanske finanstilsynet (SEC) tidligere denne uken.

Berkshire er etter dette 14. nedsalget nede i 10,1 prosent eierandel, etter å ha vært oppe i 13,1 prosent før de første aksjene ble solgt i juli. Investoren solgte i denne runden aksjer for 383 millioner dollar fordelt på tre dager, og har i løpet av nedsalget samlet sett solgt aksjer for over 10 milliarder dollar.

Les også Warren Buffett selger aksjer for 8,6 mrd. kroner Warren Buffets Berkshire Hathaway fortsetter å selge seg ned i Bank of America. Siden slutten av juli har han solgt unna bankaksjer for godt over 61 milliarder kroner.

– Skaper bekymring

Siden Buffett gikk inn i Bank of America i 2011, har aksjekursen nesten seksdoblet seg.

Nyhetsbyrået mener Buffetts nedsalg ser ut til å spre usikkerhet blant øvrige aksjonærer i en tid med uklare utsikter for banksektoren grunnet frykt for en resesjon i amerikansk økonomi. Bank of America, som er den nest største amerikanske banken målt i børsverdi, har siden juli falt nesten 7 prosent. Til sammenligning er den største banken, JP Morgan, opp 0,5 prosent i samme periode.

– Når en av USAs fremste investorer selger, skaper det bekymring, sier porteføljeforvalter Macrae Sykes hos Gabelli Funds, som er investert i Bank of America via fond.

Les også – Du bør være forsiktig når andre er grådige Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities ber investorer være forsiktig i aksjemarkedet. Her er favorittaksjene for oktober.

Fikk skryt av sjefen

Siden 2020 har den store eierandelen i banken gjort Buffett til en innsider ifølge amerikanske forskrifter, men han har ifølge Reuters aldri oppført seg som en aktiv investor. Selger investoren seg ytterligere ned, hevder analytikere overfor nyhetsbyrået at det kan øke presset på aksjen.

I så fall skjer det etter at Bank of America-sjef Brian Moynihan i september karakteriserte Buffett som en «stor investor (som) stabiliserte selskapet vårt.»

– Du må ha en veldig, veldig dyp forståelse av et hvilket som helst selskap Buffett handler i for å hevde du forstår det bedre enn ham, sier direktør Odysseas Papadimitriou i prissammenligningstjenesten WalletHub.

Les også Disse selskapene har Jeff Bezos investert i Milliardæren er verdt over 200 milliarder dollar. Mye takket være Amazon. Men også takket være investeringene han har gjort. Her er noen av selskapene Jeff Bezos har investert i.

Kvartalstall neste uke

Buffett har i løpet av de siste årene solgt seg ut av Wells Fargo, en investering han hadde hatt siden 1989. Berkshire-porteføljen inkluderer fortsatt aksjer for nesten 3,5 milliarder dollar i Citigroup, som under sin konsernsjef Jane Fraser nå er midt i en omstillingsfase.

Citigroup og Bank of America legger begge frem tall for tredje kvartal i neste uke, og investorenes fokus vil være på den potensielle effekten av høyere innskuddskostnader og lav låneetterspørsel.