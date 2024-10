Samtaler mellom Biden og Netanyahu

Joe Biden og Benjamin Netanyahu skal snakke sammen i dag onsdag, det sier en person som er kjent med saken, skriver Financial Times onsdag.

Samtalene finner sted etter at USA har forsøkt å dempe de økende spenningene i Midtøsten. Verden følger nøye med på hvordan Israel vil reagere på Irans angrep fra forrige tirsdag. Med tanke på de betydelige globale konsekvensene, spesielt for oljeprisen, har USA frarådet Israel å rette angrep mot Irans atominstallasjoner eller energiinfrastruktur.



De to lederne skal angivelig ikke ha snakket sammen på nesten to måneder, og samtalen finner sted dagen etter at den israelske forsvarsministeren utsatte en planlagt reise til USA. Ifølge en kilde med kjennskap til saken, skjedde utsettelsen på forespørsel fra Netanyahu.

Spenningene øker

Israels konflikt med den Iran-støttede militante gruppen Hizbollah har intensivert de siste dagene. Forrige uke invaderte israelske styrker det sørlige Libanon, og onsdag brøt det ut sammenstøt nær grensen til Libanon. Dette skjedde etter at Israel gjennomførte en av sine største luftangrep på området siden konflikten startet for et år siden. To personer ble drept i den nordlige israelske byen Kiryat Shmona etter et rakettangrep fra Hizbollah, og flere ble skadet.

Hizbollah hevder at deres styrker konfronterte israelske tropper som forsøkte å infiltrere landsbyen Blida ved grensen. Israelske styrker skal også ha blitt tvunget til å trekke seg tilbake etter å ha blitt beskutt nær Labbouneh. Minst tre israelske soldater ble såret i denne ukens kamper, og Israels bakkeoffensiv har nå vokst til å inkludere opptil 20 000 soldater.