Vant kontrakt på 50-150 millioner dollar

Subsea 7 kunngjorde i dag tildelingen av en betydelig kontrakt for en undervanns «tie-back» i den amerikanske delen av Mexicogolfen.

Subsea7 vil være ansvarlig for transport og installasjon av rørledningen, umbilicalen og tilhørende undervannskomponenter for «tie-backen». Prosjektledelse og ingeniørarbeid vil starte umiddelbart ved Subsea7s kontor i Houston, Texas, og offshore-aktiviteter er forventet å starte i 2025.

Visepresidenten for Subsea 7 i Mexicogulfen Craig Broussard sa følgende om kontrakten i børsmeldingen. «Vår strategi med tidlig involvering og tett samarbeid med kundene gjør at vi kan starte på prosjekter med et åpent sinn og en dyp forståelse for kundens behov. Dette hjelper oss med å utforske innovative, kostnadseffektive måter å levere optimaliserte energiløsninger på», sa han.

Subsea 7-aksjen har så langt i år steget 19,50 prosent på Oslo Børs.