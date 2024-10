Børsene stiger, tross rentepessimisme

Narrativet om raskt fallende inflasjon fikk enda et skudd for baugen fredag, da det ble kjent at USAs produsentprisindeks, eksludert energi og matvarer, i september økte med 2,8 prosent på årsbasis. Tallet oversteg konsensusestimatet med 0,2 prosentpoeng og har bare vært høyere en gang tidligere i det seneste året.

Kombinert med torsdagens uventet høye konsumprisvekst bidro rapporten til at derivatmarkedet nå regner det som 16 prosent sannsynlig at Fed ikke senker renten i det hele tatt i november. For en uke siden ble noe slikt ansett som nær utenkelig, og et kutt på 0,25 prosentpoeng var det soleklare hovedscenarioet.

Markedets momentum er imidlertid positivt, og både de europeiske og amerikanske børsindeksene fortsetter å stige. Fredag ettermiddag var Stoxx 600 opp med 0,4 prosent, mens S&P 500 hadde fått et løft på 0,5 prosent. Sistnevnte har nå klatret i fem uker på rad.

De europeiske bilprodusentene sliter derimot. Stellantis, som blant annet eier merkene Opel og Chrysler, fikk et kursfall på nesten 4 prosent. Konsernet meldte kvelden før at det skal gjøres endringer i ledelsen. Operasjonsdirektørene i Nord-Amerika, Europa og Kina blir byttet ut, og dessuten får bilprodusenten en ny finansdirektør. Toppsjef Carlos Tavares blir imidlertid sittende frem til 2026, da han skal pensjonere seg. Pressemeldingen var stappfull av klisjeer og tåkeprat, men investorene lot seg tilsynelatende ikke imponere.

Heller ikke Teslas «lansering» av sin etterlengtede robotaxi ble særlig godt mottatt, og ved firetiden var aksjen ned med nesten 8 prosent. Goldman Sachs etterlyste mer konkret informasjon om Cybercabs ferdigheter og forretningsplan, i tillegg til å påpeke at Tesla ikke presenterte noen selvkjørende bil for privatpersoner. Robotaxiene skal ifølge Tesla være å finne på veier i Texas og California innen utgangen av neste år. På arrangementet i Burbank viste Tesla ikke bare frem sin robotaxi, men også den menneskelignende roboten Optimus.