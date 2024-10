DNB Markets: Forventer rentekutt i europa

I tråd med at flere medlemmer av den europeiske sentralbankens rentekomité har ytret ønske om rentekutt til uken fremskynder DNB Markets sine forventninger om rentekutt til uken. Magne Østnor fra meglerhuset begrunner det med at de svake tallene fra den Tyske økonomien taler for rentekutt. Markedet priser inn et kutt på 24 basispunkter i tillegg til at Bloomberg forventer 25 punkter.

Ser vi over Atlanterhavet til USA viser de nyeste datapunktene en styrket konsument hvor etterspørselen øker i samsvar med reallønnen. Septembertallene for arbeidsmarked og lønninger peker i retning for sterke tall innen detaljhandel hvor meglerhuset forventer en økning på 0,3 prosent måned over måned.

Stimuluspakkene i Kina forventes å forvente til neste uke. DNB Markets regner med at det kinesiske finansdepartement vil lansere en pakke som direkte vil stimulere økonomisk vekst. Meglerhuset ligger inne med estimat om 4,5 prosent BNP-vekst, men kan avsløre at det finnes størst oppside-risiko bak dette estimatet.

Hjemme i Norge kan meglerhuset melde om en lite begivenhetsrik agenda i den kommende uken. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache skal holde årstale, men her forventer Østnor få til ingen nye store overraskelser rundt rentenivået.