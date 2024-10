5,1 millioner i inkassogjeld for tidligere Stordalen-partner

Tidligere Petter Stordalen-partner Magnus Rønningen annonsert store turistplaner i Vågå i fjor sommer, etter at han sammen med et knippe medinvestorer hadde kjøpt alle de sentrale næringsbyggene i det lille tettstedets to hovedgater.

Ifølge E24 har kjendisinvestorens inkassogjeld nå økt til 5,1 millioner kroner, og Rønningen vurderer å ta opp lån for å betjene gjelden.

Det skjer etter at det i juni kom frem at de 11 selskapene som er tilknyttet Vågå-prosjektet er oppført med til sammen 145 betalingsanmerkninger. Kreditorene hadde da 2,9 millioner kroner utestående.

Rønningen forklarer at den utestående gjelden skyldes en midlertidig likviditetsskvis som følge av tidligere inkasso-omtale av mediet.

«Samtlige leverandører fikk panikk og sendte alle fakturaer til inkasso, samtidig som alle andre leverandører plutselig skulle ha forhåndsbetalt. Da oppstår det en midlertidig likviditetsskvis, så vurderer vi fortløpende om vi kan håndtere det over driften eller om vi må inn med et midlertidig lån», skriver han i en e-post til E24.

Tidligere i oktober omtalte NRK at det hadde oppstått en konflikt med Rønningen og tidligere Vågå Hotell-eier Suat Catalgøl. Rønningen kjøpte hotellet i 2022, men mener at Catalgøl har holdt tilbake opplysninger ved salget og har derfor saksøkt han for 13 millioner kroner.

Bakgrunnen for søksmålet er at det ble avdekket etter overtakelse at ni av hotellets 58 hotellrom ikke tilfredsstiller forskriftsmessige krav til brannsikkerhet, ifølge Niche Holding AS og Vågå Nasjonalpark Holding AS, skriver NRK.