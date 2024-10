Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Forsiden i Finansavisen lørdag viste at Visma-topp Øystein Moan må ut med 2 milliarder i skatt av sin formue på 10 milliarder for å få lov til å flytte fra Norge. «Norge er blitt hans fengsel», skrev vi.

I dagens avis avslører Finansavisen at tidenes IT-gründer i Norge har skaffet bolig i skatteparadiset Zug. Zug er kjent for å ha blant de laveste skattene i Sveits, med en formuesskatt på 0,27 prosent.

Aksjeanalytikere bør eie aksjer i selskapene de analyserer. Det mener Thomas Nielsen, forvalter i First Fondene, som sier dette viser at du tror på det du skriver.

Pål Ringholm, investeringsdirektør i PKH, er dundrende uenig. Han sier at i det øyeblikket du tar en posisjon i et selskap, endrer persepsjonen seg. Du blir påvirket så fort du har et personlig veddemål, mener han.

Oljefondet hamstrer gullaksjer. På under ett år har Statens pensjonsfond utland tredoblet antallet aksjer i amerikanske Newmont, verdens største gullprodusent.

Beholdningen er nå på 16,6 millioner aksjer, som gjør Oljefondet til niende største eier. Aksjene har en samlet verdi på 9,4 milliarder kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Slottets pengebruk på 20 millioner kroner for en sarkofag for kongeparet. 20 millioner kroner er mye penger for en kiste. Det er sunn fornuft å reagere på en slik kostnad, mener Hegnar.

Han mener kisten burde blitt lagt ut på anbud, og ikke gitt direkte til Snøhetta, som er tilfelle. At prisen ville kommet under 20 millioner er opplagt. Loven er åpenbart brutt, skriver Hegnar.

Finanskalender:



Makro:

Finland: Inflasjon september, kl. 07.00

India: Inflasjon september, kl. 14.00

USA: Inflasjonsforventninger september, kl. 17.00

Annet:

Aker Horizons: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 14.00

Ensurge Micropower: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 16.30

Opec: Månedsrapport

Utenlandske:

Note

Ekskl. utbytte:

Standard Supply