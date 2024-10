Flytter til Sveits med 2 mrd. i exitskatt

Men Moan har bygget opp Visma til å bli et av Norges mest verdifulle selskaper. Mot slutten av fjoråret ble det omsatt aksjer til en prising på 19 milliarder euro, over 220 milliarder kroner.

Siden den gang har Visma levert gnistrende resultatvekst så langt i 2024, så verdien er antagelig betydelig høyere nå. Moan har 6,9 prosent av de ordinære aksjene og 1,9 prosent av preferanseaksjene.

Øystein Moan kommer fra arbeiderklassemiljø i Greåker mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Som den eneste i klassen fra barneskolen tok han akademisk utdannelse.

MÅ BYGGE HØYERE MUR: Finansminister Trygve Slagsvold Vedums Berlin-mur rundt Norge må bygges enda høyere for å hindre brain drain fra Norge. Foto: Iván Kverme

Moan ville studere kjemi ved NTH i Trondheim, men kom ikke inn, og havnet på informatikkstudiet ved Universitetet i Oslo. Sammen med bekjente startet han selskapet Cinet, som leverte lokalnett og servere i Norge. Etter 13 år gikk han fra direktørjobb i Cinet til konsernsjef i Visma, som dengang var nær konkurs.

Etter et vanvittig oppkjøpsraid av rundt 200 selskaper er Visma i dag ett av Europas mest verdifulle IT-selskaper, mens Moan har gått fra konsernsjef til styreleder.

Hvis inntjeningsveksten fortsetter i samme stil i andre halvår som i første går Visma mot et Ebitda-resultat på over 10 milliarder kroner i 2024.

«De fleste med formue har vel tanker om å flytte. Jeg har leilighet i Andermatt, er glad i snø, fjell og ski, men er også glad i Oslo og Hemsedal», sa Moan da Finansavisen spurte i juni i fjor, hvorpå han la til at han avventet skatteendringer.

Det var meget dumt, for 20. mars 2024 lanserte Trygve Slagsvold Vedum at tiden for evigvarende exitskatt var over. Den måtte nå betales innen 12 år etter utflytting.

Det som likevel kan ha trigget flyttingen er at Regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett tok ut den såkalte dødsskatten, som innebar at exitskatten kommer brått til forfall hvis man dør. Dette ble endret til at arvingene i stedet trer inn i skatteposisjonen.

BERLIN 1961: En vaktmann fra Vest-Berlin står foran byggingen av Berlinmuren 7. oktober 1961. Slik ble flukten fra øst til vest stoppet. Foto: Ap

Moan står fortsatt folkeregistrert i Doktor Holms vei i Holmenkollen i Oslo, men det som har betydning er reell flyttedato – altså hvilken dag han reelt sett flyttet. Om det skjedde før eller etter 7. oktober har betydning for hvorvidt Moan blir rammet av den siste tilstrammingen muren rundt Norge, exitutbytteskatten, som gjør at alt utbytte man mottar forsvinner i skatt. Brorparten går til avdrag på exitskatten til Norge. Resten fordeles mellom kildeskatt til Norge og nasjonal inntektsskatt i Sveits.

Må ut med 2 mrd.

For Moans del er mesteparten av hans Visma-verdier latent gevinst. Vi snakker om mer enn 5 milliarder kroner, hvilket betyr at exitskatten utgjør 2 milliarder kroner. Den må han nå betale, enten direkte ved utflytting, gjennom årlige rater i 12 år eller ved utløpet av 12-årsperioden, da med rentetillegg.

Det første er neppe aktuelt, ei heller det andre. Redningen for Moan er at exitskattereglene åpner for å avlyse betalingsplikten hvis han flytter hjem innen 12 år. Det var også smutthullet skatteadvokat Espen Ommedal i Thommessen lanserte for Finansavisen fredag:

– De virkelig rike må hjem innen 12 år.

– Dette er personer hvor verdiene er låst i virksomheter, og da er det å betale skatten lite realistisk. Hvor skal likviditeten komme fra? Alternativet til Kaski er å selge. Men hvem er kjøpere – neppe nordmenn, sa han.

Øystein Moan har imidlertid ett alternativ til. Alle inntekter og gevinster i Sveits havner under sveitsiske skatteregler. Hvis han skulle bli ufattelig mye rikere i Sveits, kan det være at han ikke ønsker å bringe formuen under norske skatteklør, og heller velger å betale de 2 milliardene.

Visma mot børsnotering?

Så hvorfor har Moan ventet så lenge med å flytte når skatteskruen er strammet til hardere og hardere? Den lille gode nyheten i statsbudsjettet 7. oktober var at dødsskatten ble avviklet. Hvis Moan skulle komme til å falle fra i Sveits, ville det under de foreslåtte skattereglene medføre at exitskatten på 2 milliarder måtte betales umiddelbart. Nå vil dette kun medføre at arvinger trer inn i arvingenes skatteposisjon i fall de bor i Norge, og Moans skatteposisjon i fall de bor i utlandet.

Visma er ikke børsnotert, og som aksjonær i et unotert selskap med enorme verdier i fremtidig inntjening, og mindre realverdier, har Øystein Moan sluppet unna med ganske rimelig beskatning i Norge.

Formuesskatt på 80 mill. årlig

I 2022 var hans ligningsformue 132 millioner, mens skatten var moderate 7,4 millioner selv om han hadde ligningsinntekt på 15 millioner.

Problemet er at Visma har leflet med børsnotering. Det ville gjort at Moan måtte ha betalt formuesskatt av den virkelige verdien av Visma-aksjene.

Vi snakker da om en formuesskatt på så mye som 70-80 millioner kroner i året.

Det er ikke usannsynlig at Moans flytting er et forvarsel på at Visma nå skal børsnoteres.

Finansavisen har konfrontert Øystein Moan med opplysningene om Sveits-boligen. Han har imidlertid ikke gitt noen kommentar.