Børsen i Kina styrkes igjen, etter at myndighetene i landet lørdag la frem nye pengepolitiske tiltak for å styrke landets økonomi.

Shanghai Composite klatrer 1,66 prosent, mens CSI 300 er opp 1,52 prosent. Hang Seng i Hongkong faller derimot 0,41 prosent.

Blant de kinesiske tiltakene er nå en «betydelig» økning av statens gjeldsutstedelse, for å gi subsidier til husholdninger med lav inntekt, støtte eiendomsmarkedet og tilføre kapital til statseide banker.

Kineserne sa imidlertid ingenting om størrelsen på tiltakene.

Finansministeren Lan Fo'an uttalte ifølge Financial Times at et av de viktigste områdene for bruk av de nye midlene vil være å lette gjedsbyrden til lokale myndigheter, som har vært sterkt avhengige av eiendomssektoren.

«Dette kommende tiltaket vil være et av de største på flere år når det gjelder å håndtere gjeldsrisiko» sa Lan, og la til at de vil øke tilliten ved å hjelpe lokale myndigheter med å betale lønninger og andre utgifter.

Kinas bekymringer for deflasjon vokste i september med konsumpriser (KPI) som kun steg 0,4 på årsbasis - det laveste tempoet på tre måneder. Produsentprisene falt i det raskeste tempoet på seks måneder, ned 2,8 prosent.

Ellers stiger Kospi i Sør-Korea 0,97 prosent, mens Nifty 50 i India er opp 0,58 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,47 prosent. Straits Times i Singapore styrkes 0,42 prosent.

I Japan er børsen stengt som følge av en helligdag.