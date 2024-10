Hever Kina-prognosene etter lørdagens møte

Etter pressekonferansen til det kinesiske finansdepartementet på lørdag, har Goldman Sachs hevet vekstprognosene for Kina.

Nye tiltak fra helgen inkluderer en økning i statens gjeldsgrense. Lokale myndigheter vil få 400 milliarder kinesiske renminbi (606 milliarder kroner) i ekstra finansiering fra ubrukte obligasjonskvoter fra tidligere år, ifølge Lisheng Wang i Goldman Sachs

– Stort sett i tråd med markedet

Andre tiltak fra pressekonferansen inkluderer spesialobligasjoner rettet mot å hjelpe statseide banker og eiendomssektoren. Studenter vil også få noe lettelse.

«Møtet var stort sett i tråd med det markedet forventet», er dommen fra Lisheng Wang.

I et separat dokument hever Goldman vekstforventningene til Kina. Det er to hovedgrunner til dette:

Finansdepartementet «antydet» under lørdagens møte at Kina vil bruke 2,3 billioner kinesiske renminbi (3.486 milliarder norske kroner) i fjerde kvartal gjennom spesialobligasjoner.

Dette indikerer «en sterkere finanspolitisk impuls mot slutten av året og en kraftigere vekstøkning fra tredje til fjerde kvartal enn vi tidligere hadde forventet», skriver Hui Shan i Goldman Sachs.

Hever forventningene

Den andre grunnen er at Den nasjonale utviklings- og reformkommisjonen i Kina kunngjorde at den vil forhåndsgodkjenne prosjekter for 200 milliarder renminbi innen utgangen av oktober, selv om disse tiltakene gjelder for neste år.

Dette er et klart tegn på at landet sikter mot å nå målet om en BNP-vekst på 5 prosent i år, ifølge Hui Shan.

For 2024 hever de BNP-vekstanslag til 4,9 prosent, opp fra 4,7 prosent. For 2025 justerer Goldman opp til 4,7 prosent BNP-vekst, fra tidligere 4,3 prosent.