DNB Markets gjør endringer i den anbefalte porteføljen

I løpet av forrige uke steg DNBs portefølje med anbefalte aksjer 1,7 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk opp 0,3 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 17,8 prosent hittil i år.

Best gikk det med Protector Forsikring og Norwegian som gikk opp henholdsvis 5,4 prosent og 5,0 prosent. Verst gikk det med Aker BP og Vår Energi som falt henholdsvis 1,9 prosent og 1,8 prosent.

Denne uken velger DNB-strateg Paul Harper å ta gevinst i Entra ettersom aksjen nærmer seg meglerhusets kursmål. Siden aksjen ble tatt inn i porteføljen i begynnelsen av august har den steget 12,7 prosent.

Satser på Lerøy Seafood

Samtidig velger han å satse på Lerøy Seafood. Han understreker at de sesongmessige forholdene snart begynner å forbedre seg, samtidig som den operasjonelle utviklingen hos Lerøy er i bedring. Harper beskriver verdsettelsen som attraktiv, med en P/E på 11 og en utbytteavkastning på fem prosent.

For en uke siden meldte Lerøy Seafood at selskapet slaktet 51.400 tonn laks og ørret i tredje kvartal 2024, eksklusive Scottish Seafarms, noe som bidro til å sende aksjen ned nesten to prosent.

Slakten fordelte seg med 17.600 tonn på Lerøy Aurora, 16.900 tonn på Lerøy Midt og 16.800 tonn på Lerøy Sjøtroll (hvorav 6.800 tonn ørret). En fullstendig rapport for tredje kvartal blir først offentliggjort 14. november.