Ny rekordnotering for S&P 500

Strømmen av ferske kvartalsrapporter begynte sist fredag, med overraskende sterke tall fra både JPMorgan Chase og Wells Fargo, to av USAs største banker. Tirsdag følger Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Johnson & Johnson og Ericsson etter, og onsdag er det ASML og Morgan Stanleys tur. På tampen av uken får vi vite hvordan det gikk med blant andre Taiwan Semiconductor, American Express og Proctor & Gamble.

Ifølge analytikerne har S&P 500-selskapene trolig lagt bak seg enda et kvartal med rekordhøye samlede inntekter og inntjening. Den forventede inntjeningsveksten på 5,0 prosent er imidlertid ned fra 13,2 prosent i andre kvartal. I de seneste tre månedene har meglerhusene særlig nedjustert sine estimater for sektorene energi, råmaterialer og industri, mens de er blitt marginalt mer positive til finans-, IT- og legemiddelaksjer.

Ved firetiden mandag satt S&P 500 uansett en ny rekord. Indeksen er nå opp med utrolige 35 prosent på et år, mens Europas Stoxx 600 «bare» har lagt på seg 16 prosent i samme periode. For indeksene i Japan og Kina utgjør oppturen henholdsvis 24 og 6 prosent.

Metallprodusenten Freeport-McMoRan og utstyrsleverandøren Caterpillar fikk imidlertid kursfall på 3-4 prosent. Dette er sykliske selskaper, og nedturen skyldtes hovedsakelig at Kinas seneste stimulansgrep er mindre omfattende og konkrete enn det markedet hadde håpet på.

En annen gigant, Boeing, var ned med godt over 2 prosent. Flyprodusenten meldte fredag at bemanningen skal krympes med rundt 10 prosent, tilsvarende 17.000 ansatte. I tillegg forsinkes leveransene av selskapets 777x-modell, samtidig som ledelsens estimat for underskuddet i tredje kvartal ble oppjustert. Som kjent sliter Boeing ikke bare med en kravstor fagforening og omfattende streiker, men også med slurvete underleverandører og defekte fly.

Pilene pekte også nedover for Europas luksussektor, igjen som følge av uventet svak Kina-stiumlans. For LVMH, Gucci-eieren Kering og Burberry ble nedturen på 2-3 prosent.