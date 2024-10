Ericsson-kursen til himmels

Amerikanske banker har en tendens til å slå analytikernes forventninger, og slik er det fortsatt. Tirsdag meldte både Bank of America, Citigroup og Goldman Sachs om overraskende sterke topp- og bunnlinjetall i tredje kvartal. For samtlige var det verdipapirhandel og corporate-oppdrag som trakk opp. Dette er imidlertid svært volatile inntektskilder, ettersom de i høy grad avhenger av hva som skjer i finansmarkedene.

På den negative siden stiger utlånstapene og bankenes kostnader, samtidig som netto renteinntekter faller. Dette medførte at Bank of Americas bunnlinje faktisk krympet med 12 prosent fra samme periode i fjor. Ved firetiden var aksjen likevel opp med nesten 2 prosent, mens Goldman og Citi fikk kursfall på 1–2 prosent.

Også andre selskaper er blitt flinke til å styre markedets forventninger, slik at de lettere kan slå konsensusestimatene. Johnson & Johnson, som produserer legemidler og medisinsk utstyr, meldte om en omsetning på 22,5 milliarder dollar og tjente 2,24 dollar pr. aksje – begge deler betydelig bedre enn meglerhusenes anslag. Konsernet skilte i august ut virksomheten som lager konsumprodukter, som såper og plaster, samtidig som prognosen for årets salg og lønnsomhet ble nedjustert. Paradoksalt ble den samme prognosen oppjustert tirsdag, og J&Js aksjekurs fikk et løft på nesten 3 prosent.

I Europa steg Ericsson-kursen med nesten 13 prosent. Den svenske telekomgigantens omsetning falt med 7 prosent fra fjorårets tredje kvartal, men analytikerne hadde spådd en enda verre svekkelse. Bunnlinjen viste et underskudd på 11 milliarder svenske kroner, og toppsjefen hevdet at markedsforholdene trolig vil forbli «utfordrende» også i inneværende og neste kvartal. I Nord-Amerika peker pilene imidlertid oppover, samtidig som det satses tungt på vekstmarkedet India.

For øvrig ble det kjent at Tysklands grossistpriser sank med 0,3 prosent fra august til september, mens de var ventet å øke med 0,2 prosent. På årsbasis er indeksen ned med 1,6 prosent.