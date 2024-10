ABG Sundal Collier økte omsetningen med 10 prosent

Meglerhhuset ABG Sundal Collier hadde inntekter på 392,3 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 356,4 millioner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet endte på 63,7 millioner kroner, mens resultat før skatt utgjorde 59,7 millioner kroner – opp fra 50,8 millioner kroner.

– Etter et kvartal som markerte selskapets 40-årsjubileum, er jeg svært glad for å kunne rapportere et av våre sterkeste tredje kvartal noensinne. Til tross for at dette vanligvis er en roligere periode, opplevde vi høy aktivitet i investeringsbanktransaksjoner, sier konsernsjef Jonas Ström i en børsmelding.

Resultat pr. aksje (EPS) endte på 0,09 kroner i tredje kvartal, noe som er 29 prosent bedre enn i fjor.

ABG Sundal Collier (Mill. kr) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 392,3 356,4 Driftsresultat 63,7 51,5 Resultat før skatt 59,7 50,8 Resultat etter skatt 44,9 35,3

– Høy aktivitet

Inntektene fra corporate finance økte fra 122 til 161,4 millioner kroner i kvartalet, mens megler- og analyseinntektene steg fra 109,5 til 123,6 millioner kroner.

M&A og rådgivningsinntektene hadde imidlertid et fall fra 124,9 til 107,3 millioner kroner.

– I det som vanligvis er et sesongmessig rolig kvartal, opplevde vi høy aktivitet innenfor investeringsbanktransaksjoner, og inntektene nærmet seg 400 millioner kroner, sier Ström, og fortsetter:

– Kvartalet viste bredden i vår virksomhet, med solide bidrag fra alle produkter og segmenter. Jeg vil spesielt fremheve vår sterke prestasjon innen gjeldskapitalmarkedet og veksten innen megling og analyse.