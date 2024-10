Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen torsdag:

Investeringsselskapet Sundt, som eies av rederarvingene Helene og Christian Sundt, har tjent 900 millioner kroner på en eventyrlig investering i flyselskapet Norwegian.

Sundt har vært storeier i Norwegian siden restruktureringen i 2021. I forrige uke gikk selskapet under flaggegrensen slik at aksjesalg ikke lenger må børsmeldes. Nye aksjonærlister viser imidlertid at Sundt har fortsatt å lempe ut aksjer.

Senk skattene og bruk oljepenger . Det mener flere økonomer nå som handlingsregelen igjen er kommet i fokus.

Kjetil Martinsen, sjeføkonom i Swedbank, sier vi hadde tålt å bruke mye oljepenger hvis vi hadde stimulert tilbudssiden, gjennom skattelette, investeringer i infrastruktur og satsinger som kan løfte produksjonspotensialet.

Alle varsellampene blinker rødt i hydrogenselskapet Nel . Nå er Nel den mest shortede aksjen i hele Norden med en short-andel på nesten 20 prosent.

Kvartalstallene onsdag var dessuten elendige, og aksjen stupte over 6 prosent da Oslo Børs åpnet. I det siste har også flere analytikere gjort kraftige kutt i sine kursmål for Nel-aksjen.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om tennisspiller Casper Ruud, som sier han har vurdert å flytte ut av landet, han også.

Casper Ruud bør flytte ut. Han reiser verden rundt for å spille, og Norge er bare en mellomstasjon. Antar vi at han de kommende årene vil tjene 20 millioner årlig, forsvinner 10 millioner kroner i skatt hvis han blir i Norge. Valget er ikke så vanskelig, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:



Resultat pr. 3. kv.:

Entra: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

ABG Sundal Collier: Kl. 08.00, webcast kl. 09.00

Resultat pr. 2. tertial:

Nortura

Makro:

Norge: Konjunkturbarometer 3. kv., kl. 08.00