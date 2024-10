Bare flytt du, Casper

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 18. oktober 2024.

Det er blitt hektisk omkring skatt den seneste tiden. Regjeringen innfrir ikke sine løfter i statsbudsjettet for 2025, og milliardærene klager og flytter. Som man kunne forvente.

Tennisspilleren Casper Ruud fra Snarøya sier han har vurdert eller tenkt på å flytte ut av landet, han også, men han har familie og venner i Norge, og foreløpig blir han. Et boligkjøp til 50 millioner kroner i Oslo underbygger det.

Ruud, som nå er blant de beste tennisspillerne i verden og har 8. plassen på verdensrankingen.

Angivelig skal han ha tjent rundt 200 millioner kroner i premiepenger og like mye i sponsorpenger (høres mye ut).

Ruud er en suksess økonomisk også.

Dessuten har idrettsutøvere en fordel andre ikke har. Mens de er aktive, kan inntektene settes i et fond som ikke betaler skatt, og når karrieren er over må fondspengene inntektsføres og skattlegges i løpet av seks år. Selv om skatten blir lik, er det en betydelig likviditetsfordel, og pengene kan investeres og øke formuen.

Langrennløperen Marit Bjørgen er vel det beste eksempelet.

Casper Ruud har sikkert sine penger i et slikt fond, og fra fondet kan han få penger til å leve for og dekning av utgifter. Ruud har derfor ikke noe press for å flytte ut.

Men flytte bør han jo. Han kan bosette seg i Monaco, noe mange tennistopper har gjort, og i Monaco er det null skatt på slike inntekter.

I Monaco finner han også superinvestoren Arne Fredly, som mer enn gjerne gir aksjeråd til idrettsstjerner. Erling Braut Haaland og hans far gjør ikke mye uten å snakke med Fredly.

I Monaco slipper man følgelig all skatt, pluss at man (trolig) blir en bedre investor.

Kjetil Andre Aamodt bodde vel i Monaco en tid.

Så Casper Ruud bør flytte ut. Han reiser verden rundt for å spille, og Norge er bare en mellomstasjon.

Antar vi at han de kommende årene vil tjene 20 millioner årlig, og vi ser bort fra fondsmuligheten, forsvinner 10 millioner kroner i skatt hvis han blir boende i Norge.

Valget er ikke så vanskelig. Monaco er kanskje ikke så familie- og barnevennlig, men mye kan kjøpes for penger.