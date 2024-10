Formuende nordmenn har de siste to årene stått i kø for å flytte til Sveits og andre land med lavere skatter, men én som ikke har stilt seg i den køen er tennisstjernen Casper Ruud. På sin ferd mot verdenstoppen har han spilt inn mer enn 200 millioner kroner, bare i premiepenger, slik Finansavisen skrev i mai.

I tillegg kommer ifølge Dagens Industri minst like mye i sponsorinntekter, deriblant fra Samsonite, Vitamin Well, Salmar, Fleming (klokkemerke), Renault og Handelsbanken Norge.

– Skyter seg selv i foten

I et intervju med den svenske avisen legger Ruud likevel ikke skjul på at han har hatt skatteflukt i tankene.

– Jeg må innrømme at også jeg har vurdert å flytte. Svært drastiske skatteøkninger har blitt gjort de siste årene, og det svir definitivt å betale så mye mer i skatt. Jeg synes den norske regjeringen går helt feil vei. De skyter seg selv i foten og gjør at mye kapital og mennesker flykter landet, sier han.

Den kraftige økningen i formuesskatten fikk først Bjørn Dæhlie og Kjell Inge Røkke til å flytte til Sveits for over to år siden, og siden har regjeringen prøvd å demme opp for flukten ved å stramme inn exitreglene – uten hell. Kapital skrev tidligere i høst at 48,5 prosent av formuen tilhørende Norges 400 rikeste styres helt eller delvis fra utlandet.

Les også Pengene renner inn for superspissen I mai kunne han løfte trofeet i Premier League, men det er ikke bare på banen Erling Braut Haaland utmerker seg. Han fortsetter også å sparke seg oppover Kapitals 400 rikeste-liste.

Flytter til Snarøya

Til tross for et stadig strengere skatteregime, tyder alt på at Casper Ruud blir værende i Norge.