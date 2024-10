ABB opp, Nokia ned

Tidligere i denne uken meldte lederen i luksussektoren, LVMH, om et årlig omsetningsfall på 3 prosent i tredje kvartal. Torsdag la en mindre aktør, Pernod Ricard, frem enda verre tall. Det Paris-baserte selskapet, som er verdens nest største brennevinsprodusent, opplevde et inntektsfall på 5,9 prosent, mot ventet 4,8 prosent. Et problem er laber etterspørsel i Kina, der nye tollavgifter på brandy raskt kan gjøre situasjonen enda verre. Grepet var en reaksjon på at EU i september innførte tollavgifter på kinesiske elbiler. Pernod Ricard opprettholdt likevel sine prognoser for regnskapsåret, og aksjen steg med 2 prosent.

Sveitsiske ABB fikk et kursløft på 3 prosent. Driftsresultatet var en hårsbredd bedre enn konsensusestimatet, selv om inntektsveksten på 2 prosent skuffet noe. Elektrifiseringsvirksomheten var et lyspunkt, mens delen som lager roboter og elektriske ladere trakk ned. I tillegg ble guidingen for årets topplinjevekst senket fra «rundt 5 prosent» til «under 5 prosent», samtidig som marginprognosen ble jekket opp fra «rundt 18 prosent» til «over 18 prosent».

Nokia-kursen svekket seg derimot med nesten 4 prosent. Her krympet topplinjen med overraskende høye 8 prosent, hovedsakelig grunnet svak indisk etterspørsel etter mobilnettverk. Også inntjeningen skuffet.

For øvrig senket ESB sin styringsrente for tredje gang i år. Nivået er nå redusert til 3,4 prosent, fra 4,5 prosent i mai. Torsdagens beslutning var som ventet, men Stoxx 600-indeksen la likevel på seg nesten 1 prosent. Også renten på europeiske statsobligasjoner steg, noe som signaliserer høyere langsiktige inflasjonsforventninger.

Også i USA fortsatte børsoppgangen. Blant annet fikk halvlederaksjer som Broadcom og Nvidia en rekyl på rundt 3 prosent, etter at elendige tall fra ASML senket sektoren tidligere i uken. Det hjalp også at Taiwan Semiconductor meldte om overraskende god lønnsomhet, delvis som følge av skyhøy etterspørsel knyttet til kunstig intelligens-utstyr. Topplinjen bykset med 36 prosent fra samme periode i fjor.