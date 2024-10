– Det gikk i dass, sier Karl Oscar Strøm.

Det er ikke alle som stiller opp når en historie ikke ender godt, men Karl Oscar Strøm gjør dette for oss i Aksjepodden når han forteller om hvordan det gikk med hedgefondet Paleo Fund.

Samtidig med oppstarten av fondet i 2021 publiserte han også boken «Paleo Trading – How to trade like a hunter and gatherer».

Strøm forteller om hvordan det gikk, hvorfor han startet opp fondet, hva han skal gjøre fremover nå som fondet er avsluttet, og gir lytterne litt innsikt i hvordan man starter et slikt fond (AIF).

Strøm har også noen interessante observasjoner å komme med etter å ha handlet aksjer og futures i USA. La oss kalle det for en konspirasjonsteori.